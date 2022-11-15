7 kişinin öldürülmesi olayı öncesi yaşanan kavganın gerekçeli kararında: Soykırım kastı yok



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da geçen yıl temmuz ayında aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olay öncesi Dedeoğulları ile komşuları Keleş ailesi arasında yaşanan kavgayla ilgili 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası alan 2'si tutuklu, 9 sanık hakkındaki davanın gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda, "Tüm deliller değerlendirildiğinde sanıkların soykırım kastıyla hareket ettiğine, yahut insanlığa karşı suçta belirtilen unsurlardan herhangi birini gerçekleştirmeye yönelik eylemlerinin bulunmadığı, olayın komşu olan iki ailenin tartışması ve kavgaya dönüşmesi şeklinde vuku bulduğu, bu haliyle sanıkların eylemlerini soykırım veyahut insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır" denildi.

Geçen yıl 30 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta oturan Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010'dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış Dedeoğulları (31) öldü. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taramasında yakalandı.

Aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıdan önce, geçen yıl mayıs ayında Dedeoğulları ile Keleş ailesi arasında çıkan kavgaya karışan tutuklu Lüfti Keleş (48), yeğeni Ali Keleş (25) ile tutuksuz eşi Ayşe Keleş (40), oğulları Ali Keleş (24), İbrahim Keleş (21), kardeşi Veli Keleş (51), eniştesi Yahya Çalık (52), Yayha Çalık'ın oğulları Ramazan Çalık (23) ve Ali Çalık'ın (28) 'kasten yaralama', sopa kullanıldığı için 'silahla kasten yaralama' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmalarına devam edildi. Dedeoğulları ile komşuları Keleş ailesi arasında yaşanan kavgayla ilgili 2'si tutuklu 9 kişi, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Konya 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında verdiği ceza için gerekçeli kararını açıkladı. Sanıkların, Dedeoğulları ailesine karşı yaptığı eylemin 'yaralama' kastının olduğunu belirtilen gerekçeli kararda, ''Yargılama konusu olayda kavganın herhangi bir engel olmadan kendiliğinden son bulduğu, tarafların önceye dair husumetinin olduğuna dair dosyamıza herhangi bir delilin yansımadığı, yaralamalarda sopa kullanıldığı, sanıkların mağdurlara yönelik kastının yaralamaya yönelik olduğu kanaatine varılmıştır'' denildi.

SOYKIRIM YOK

Sanıkların 'soykırım' kastıyla hareket etmediği ifade edilen kararda, "Tüm deliller değerlendirildiğinde sanıkların soykırım kastıyla hareket ettiğine, yahut insanlığa karşı suçta belirtilen unsurlardan herhangi birini gerçekleştirmeye yönelik eylemlerinin bulunmadığı, olayın komşu olan iki ailenin tartışması ve kavgaya dönüşmesi şeklinde vuku bulduğu, bu haliyle sanıkların eylemlerini soykırım veyahut insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır" ifadeleri kullandı.

9 sanık, her biri kavgada darbettikleri kişi sayısı ve karıştıkları suçun ceza oranlarına göre farklılık göstermek kaydıyla çeşitli hapis cezası aldı. Sanıklardan Lütfi Keleş 5 yıl 9 ay, oğulları Ali Keleş 3 yıl 6 ay, İbrahim Keleş 3 yıl 6 ay, eşi Ayşe Keleş 1 yıl 1 ay hapis cezası aldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Kardeşi Veli Keleş 6 yıl 3 ay, yeğeni Ali Keleş 5 yıl 3 ay, eniştesi Yahya Çalık 6 yıl 3 ay, Yahya Çalık'ın oğulları Ramazan Çalık 2 yıl 9 ay ve Ali Çalık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından da beraat etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Lütfi Keleş ve yeğeni Ali Keleş'in tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-11-15 11:48:34



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