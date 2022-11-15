Traktör ile römork arasında sıkışan 8 yaşındaki Hasan Eymen, öldü



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'nın Çumra ilçesinde babası Yılmaz Ergen'in, manevra yaptığı traktör ile takmak istediği römorkun arasında sıkışan Hasan Eymen Ergen (8), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çumra ilçesi Karkın Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Yılmaz Ergen, traktörüyle manevra yapıp, park halindeki römorkun aparatlarını aracına takmak istedi. Bu sırada oğlu Hasan Eymen Ergen, traktör ile römork arasında sıkıştı. Ailenin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtulan Hasan Eymen, kaldırıldığı Çumra Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yılmaz Ergen jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-11-15 14:32:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.