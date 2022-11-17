7 kişinin katiline 7 kez ağırlaştırılmış hapis, 10 sanığa beraat kararı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7 kişinin katiline 7 kez ağırlaştırılmış hapis, 10 sanığa beraat kararı

DHA

7 kişinin katiline 7 kez ağırlaştırılmış hapis, 10 sanığa beraat kararı


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Altun (33), son kez hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme Altun hakkında, 'Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile mala zarar vermekten 4, konut dokunulmazlığı ihlalinden 4, ruhsatsız silah bulundurmaktan da 2 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme diğer 10 sanık hakkında da azmettirme suçundan beraat kararına hükmetti.  
Olay, geçen yıl 30 Temmuz'da, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010'dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış (31) Dedeoğulları yaşamını yitirdi. Kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalanıp tutuklandı.
11 KİŞİYE İDDİANAME DÜZENLENDİ
Soruşturma kapsamında, aralarında Mehmet Altun'un da bulunduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu Altun hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Altun'un ayrıca olayın ardından evin bazı noktalarına yanında getirdiği bidondaki benzini döküp, ateşe verdiği iddiasıyla 'yakarak mala zarar verme', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığı', '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından yargılanması talep edildi. İddianamede; bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanıklar Altun'un eniştesi Lütfi Keleş ile ablası Ayşe Keleş, yeğeni Ali Keleş, Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Veli Keleş, oğlu Ali Keleş ve akrabaları Ali Keleş'in ise 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme', 'yakarak mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından yargılanmaları istendi.
REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ 
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına; tutuklu Mehmet Altun SEGBİS ile katıldı. Dedeoğulları arasında silahla saldırı öncesi aynı yıl mayıs ayında çıkan kavga nedeniyle tutuksuz yargılanan eniştesi Lütfi Keleş ile Veli Keleş'in oğlu Ali Keleş ise duruşmada hazır bulundu. Dedeoğulları ailesinden sağ kalan Çetin Dedeoğulları ile yakınları da salondaki yerini aldı. Duruşmayı HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile CHP Ankara Milletvekili Levent Gök´te izledi.
Mağdur avukatları, bazı tanıkların dinlenilmesi gerektiğini, sanık Altun´un telefon görüşme dökümlerini isteyerek ara karar talebinde bulundu. Mahkeme başkanı ise bu taleplerin davayı uzatmaya yönelik istekler olduğunu belirterek, talepleri reddetti. Bunun üzerine mağdur avukatlarından Atilla Kart, "Taleplerimizi yerine getirmiyorsunuz. Görevinizi yapmıyorsunuz bu ne nedenle reddi hakim talebinde bulunuyoruz." dedi. Mahkeme başkanı reddi hakim gerekçesini 3 kez sordu. Avukatların savunmalarının uzun sürmesi nedeniyle, sanık savunmasına geçti.
SANIĞIN SÖZLERİ SONRASI SALON KARIŞTI
Heyet bunun üzerine sanık Mehmet Altun´a söz verdi. Sanık Altun, "Diyeceğim bir şey yoktur. Avukatlarım gerekeni söyledi. Adalet yerini bulsun." dedi. Altun mağdur avukatlarına yönelik, "Bir büyüğümüzün lafı var; lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı diye?" dedi.
Bunun üzerine Çetin Dedeoğlu, küfür ederek eşi hakkında iddialarda bulununca mahkeme salonunda bağrışmalar yükseldi. Mahkeme başkanı salondakileri dışarıya çıkardı.
7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET 
Mahkeme sanık Mehmet Altun'a 'Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'mala zarar vermekten' 4, 'konut dokunulmazlığı ihlalinden' 4, 'ruhsatsız silah bulundurmaktan' da 2 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme diğer 10 sanık hakkında da azmettirme suçundun beraat kararına hükmetti. (DHA)   DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-11-17 19:17:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığa 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığa 7 kez ...
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanık Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet, farklı suçlardan da 10 yıl hapis cezası verildi.
YEREL HABERLER Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili ...
Nijerya heyeti Altınekin ilçesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Nijerya heyeti Altınekin ilçesini ziyaret etti
Beyşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Beyşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Hüyük ilçesinin Türkiye'de çilek üretimindeki pazar payı yüzde 20
YEREL HABERLER Hüyük ilçesinin Türkiye'de çilek üretimindeki pazar ...
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin yargılama sürüyor
YEREL HABERLER Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıya ...
Memleketlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üretiyorlar
YEREL HABERLER Memleketlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü ...
Dünya Gençler Atlama Şampiyonası'na katılacak millilerin Konya kampı sürüyor
YEREL HABERLER Dünya Gençler Atlama Şampiyonası'na katılacak ...
Konya'da sürücüler havadan denetlendi
YEREL HABERLER Konya'da sürücüler havadan denetlendi
(Görüntülü) KONYA&#039;DA AYNI AİLEDEN 7 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRININ DAVASI BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONYA'DA AYNI AİLEDEN 7 KİŞİNİN ...
Hüyük Kaymakamı Çimer şehit annesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Hüyük Kaymakamı Çimer şehit annesini ziyaret etti
Devrilen TIR'daki 2 kardeş öldü
YEREL HABERLER Devrilen TIR'daki 2 kardeş öldü
Hüyük'te öğretmenler boş araziye ceviz ve badem fidanı ekti
YEREL HABERLER Hüyük'te öğretmenler boş araziye ceviz ve badem ...
Başkan Tutal'dan Kore gazisine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Tutal'dan Kore gazisine ziyaret
"Girdap" operasyonu kapsamında Konya ve Ankara'da 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER "Girdap" operasyonu kapsamında Konya ve Ankara'da 8 ...
Konya'da park halindeki aracı çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da park halindeki aracı çaldığı iddiasıyla ...
Konya'da tırda 3 milyon 100 bin kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da tırda 3 milyon 100 bin kaçak sigara ele ...
Bir şampiyona ilanıyla başladığı bilek güreşinde, başarılarıyla adından söz ettiriyor
YEREL HABERLER Bir şampiyona ilanıyla başladığı bilek güreşinde, ...
Konya'da devrilen tırdaki 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Konya'da devrilen tırdaki 2 kişi öldü
Eskrimde bölgesel epe açık turnuvaları sona erdi
YEREL HABERLER Eskrimde bölgesel epe açık turnuvaları sona erdi
Konya'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ...
Konya Büyükşehir Belediyesi, Mobil Haberleşme Sistemi'ni hayata geçirdi
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi, Mobil Haberleşme ...
Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi'nde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi'nde çalışmalar ...
56'ıncı Konya Aşıklar Bayramı "Aşık Veysel'e Vefa" temasıyla yapılacak
YEREL HABERLER 56'ıncı Konya Aşıklar Bayramı "Aşık Veysel'e Vefa" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.