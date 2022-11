Herkesin umudunu kestiği Almina 'yeniden' doğdu

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA'da mart ayında geçirdiği trafik kazasının ardından 7 ay boyunca yatağa bağımlı yaşanan Almina Aydemir (21), kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan annesi Nezahat Kelleci ile yeniden adım atmaya başladı, Aydemir, 21'inci yaş gününü de hastanede kutladı. Anne Kelleci, "Altını bezledik, şırıngayla besledik. Yeniden doğdu, ikinci hayatı, ikinci şansı. Ölüp ölüp dirildik. İlk uyandırmaya gittiğimizde elini tuttum ve baş parmağıyla elimi okşadı ve elimi sıktı. Daha sonra yoğun bakıma geçtik. O beni ben onu görünce umut verdik birbirimize" dedi.

Konya'da, Selçuk Üniversitesi Maliye Bölümü'nde öğrenim gören Almina Aydemir, 22 Mart'ta 4 arkadaşıyla otomobille gezerken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Aydemir, Necmettin Erbakan Üniversite Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada geçirdiği 6 saatlik ameliyat sonrası Almina Aydemir, 70 gün yoğun bakımda kaldı. Ardından 1 Haziran'da Konya Numune Hastanesi Palyatif Servisi'ne sevk edilen Almina, burada da solunum cihazına bağlı tedavi gördü. Almina 7 ay bağlı yaşadığı yatağa Ekim ayında veda etti. Güçlükle fizyoterapi sayesinde yeniden ayağa kalkan Almina'yı annesi Nezahat Kelleci bir an olsun yalnız bırakmadı.

Konya Numune Hastanesi Palyatif servisinde çalışan doktor ve hemşireler diğer hastalarla birlikte Almina Aydemir'e doğum günü sürprizi hazırladı.

'KIZIM YENİDEN DOĞDU'

Her zaman güçlü kaldığını söyleyen Nezahat Kelleci, şöyle konuştu:

"Allah'ım dualarımızı kabul etti. Yavrumu bana bağışladı. Onu da gençliğine bağışladı. Ümidimizi hiçbir zaman kesmedik. 8 ay boyunca o kadar çok şey yaşadık ki. Benim kızım 20 yaşında yeniden doğmuş gibi oldu. Altını bezledik, şırıngayla besledik. Yeniden doğdu, ikinci hayatı, ikinci şansı. Ölüp ölüp dirildik. İlk uyandırmaya gittiğimizde elini tuttum ve baş parmağıyla elimi gıdıkladı ve elini sıktı. Daha sonra yoğun bakıma geçtik. O beni ben onu görünce umut verdik birbirimize. Umudumu kesmedim. Hissediyordum. O yüzden hep neşeliydim. Almina, 16 Kasım'da 21 yaşına girdi ama gerçek doğumu ayağa kalktığı gün olacak. Bundan sonra ise gerçek doğum günün ise ayağa kalktığı gün kutlayacağız. Yeni yaşam, yeni umutlar, sağlığına kavuşacak olması ve yürüyecek olması çok güzel bir duygu. Yavrum ayaklanacak yürüyecek ve evimize gideceğiz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

