'Cin çıkarma' seansında boğularak öldürülmüş

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA´da kalbi durunca hastaneye kaldırılan Suriyeli Hasen Alluş´un (38), ailesi tarafından götürüldüğü `cin çıkarma´ seansında boğulduğu, göğüs ve boyun kemiklerinde kırıklar oluştuğu ortaya çıktı. Alluş´un ölümüyle ilgili 5 yakını ve cin çıkarma seansını yapan İbrahim El Hac Ali (39) gözaltına alındı.
Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi´nde oturan Suriye uyruklu Hasen Alluş, perşembe günü yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kalbinin durduğu belirlenen Hasen Alluş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Alluş´un yapılan otopsisinde, boynunda boğmaya bağlı izler, boynunda ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi. Bunun üzerine polis, ailesinin ifadesine başvurdu. Ailesi, Alluş´u ölmeden önce `cin çıkarma´ için kendi vatandaşları olan İbrahim El Hac Ali´yi eve çağırdıklarını, Ali´nin, içindeki cini çıkarmak için Alluş´un boğazını sıktığını, kalbinin durduğunu anlayınca kalp masajı yaptıklarını, ardından da hastaneye götürdüklerini söyledi. Polis İbrahim El Hac Ali ile Hasen Alluş´un eşi Hasne A. (37), bacanağı İbrahim El H. (37), eşinin kardeşi Yüsra A. (30) ile çocukları Verde (17) ile Hüseyin A.´yı (15) gözaltına aldı.
Hasen Alluş, otopsisinin ardından Ereğli ilçesinde toprağa verilirken, şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA
2022-11-19 13:32:56
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