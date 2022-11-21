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'Cin çıkarma' seansındaki ölüme 3 tutuklama

DHA

'Cin çıkarma' seansındaki ölüme 3 tutuklama


Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'da 'cin çıkarma' seansında kalbi duran kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Suriyeli Hasen Alluş'un (38) ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan seansı yapan İbrahim El Hac Ali (39), Alluş´un bacanağı İbrahim El Hatib (37) ile oğlu Hüseyin Alluş (15), tutuklandı.
Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi´nde oturan Suriye uyruklu Hasen Alluş, geçen hafta perşembe günü yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kalbinin durduğu belirlenen Hasen Alluş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Alluş´un yapılan otopsisinde, boynunda boğmaya bağlı izler, boynunda ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi. Bunun üzerine polis, ailesinin ifadesine başvurdu. Ailesi, Alluş´u ölmeden önce `cin çıkarma´ için kendi vatandaşları olan İbrahim El Hac Ali´yi eve çağırdıklarını, Ali´nin, içindeki cini çıkarmak için Alluş´un boğazını sıktığını, kalbinin durduğunu anlayınca kalp masajı yaptıklarını, ardından da hastaneye götürdüklerini söyledi. Polis İbrahim El Hac Ali ile Hasen Alluş´un eşi Hasne A. (37), bacanağı İbrahim El Hatib (37), eşinin kardeşi Yüsra A. (30) ile çocukları Verde (17) ile Hüseyin Alluş´u (15) gözaltına aldı.
Emniyette ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasen Alluş´un eşi Hasne A., kardeşi Yüsra A., ile çocukları Verde A., savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, Alluş´un oğlu Hüseyin Alluş, bacanağı İbrahim El Hatib ve cin çıkarma seansını yapan İbrahim El Hac Ali tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA
2022-11-21 10:35:32

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