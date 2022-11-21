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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuzeyboru yeni yatırımı ile 185 bin ton kapasiteye ulaştı

DHA

Kuzeyboru yeni yatırımı ile 185 bin ton kapasiteye ulaştı


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)Aksaray´da 2001 yılında kurulan Kuzeyboru 2022 yılı sonu ile Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde oluşturduğu 120 bin metrekarelik ek tesis ile Türkiye´de ilk 5 kapasiteden biri olduğunu açıkladı.Strateji ve İş geliştirme Direktörü Emine Seldüz, Kuzeyboru´nun sürdürülebilir politikaları ve hedeflerine uygun olarak 2020 yılında başladığı yatırımın tamamlandığını ve bu yatırım ile hali hazırdaki kapasiteye 105 bin ton gibi ciddi bir üretim kapasitesi eklendiğini belirterek, yeni yatırım hakkında bilgiler verdi. Seldüz, "Kuzeyboru olarak doğayı dolayısı ile geleceğimizi korumak ve yeni nesillere daha iyi bir dünya bırakmak adına yeni yatırımımız yeşil bina olarak planlanmış ve bu doğrultada tamamlanmıştır.Doğaya zarar vermeyecek şekilde üretim yapacak bu yatırım ile çocuklarımızı da korumuş olmaktan gurur duyuyoruz. 45 bin metrekare kapalı alanımızın tamamında yağmur hasadı yapılmakta, depolanan yağmur suları üretimde kullanıldıktan sonra tekrar arıtılıp kapalı çevrimde ve gri atık su olarak değerlendirilmektedir.GES ve enerji tasarrufu alanında yaptığımız ciddi yatırımlar ile enerji giderlerimizi minimize ettik. Bina yalıtımı ve gaz salınımı konusunda sektörümüzde hiçbir firmada olmayan hava filtreleme sistemleri ile doğaya gaz salınımı da engellemiş olduk" dedi. `ÜRETİLEN ÜRÜNLER VE İHRACAT POTANSİYELİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ´Ek kapasitelerle müşterilere daha hızlı ulaşabileceklerini ifade eden Seldüz, "Firmamız 88 ülkeye ihracat yapmakta ve 4 ülkede var olan ofisleri ile dağıtım kanallarını geliştirmeye çalışmaktadır. Yatırım ile eklenen bu ciddi ek kapasite sayesinde müşterilerimize daha hızlı destek vermiş olacağız. Hali hazırda HDPE içme suyu borularında 20-1200 mm çaplar arası ve kanalizasyon ürünlerinde Koruge borularda 100-2400 mm çaplar arasında üretim yapmaktayız. İhracat odaklı çalışan firmamız hedefleri doğrultusunda yurt dışı depo faaliyetleri de yapmaktadır önümüzdeki dönemlerde bu konu ile ilgili gelişmeler açıklayacağımızı düşünmekteyim" diye konuştu. `GENİŞLEMEYE UYGUN ALT YAPI VE TEKNOLOJİK ÜRETİM YAPIYORUZ´Seldüz sözlerini şöyle sürdürdü:"Yeni yatırımımız alt yapı olarak gelişmeye açık şekilde dizayn edildi. Yeni üretim hatları da eklenebilecek yatırımın 2 yıl içinde yaklaşık 230 bin ton plastik hammadde işleme kapasitesine ulaşacağını düşünmekteyiz. Bu bağlamda alt yapısı hazır olan yatırımımız plastik sanayi için oldukça yeni teknikleri de içinde barındırmaktadır. İtalyan hammadde otomasyon şirketi olan Moretto ile birlikte planlanan ve uygulanan sistemler ile bilgisayar kontrollü bir üretim yapmaktayız. Ürün reçeteleri el değmeden tamamen dijital olarak yönetilmektedir. 3 bin ton kapasiteli silolarımız aracılığı ile yine tonlarca ürünün yüklenmesi, makine aktarımları ve stok miktarı bilgisi tamamen dijital olarak yapılmaktadır. Dijitalleşmeye önem verdiğimiz bu yatırım ile ortam koşulları, oksijen,  ağır gaz salınımı yağmur hasadı yaptığımız depolarımızda, suyun sıcaklığı, miktarı, kalitesi, iç ortam ısı ve nem oranları, hava sistemlerinin tamamı dijital sistem içinde değerlendirilmiş olup evde oturduğunuz yerde bile her türlü bilgiye erişim mümkün olmaktadır. Değinmem gereken bir diğer konu da, ürettiğimiz tüm ürünlerin takip edilebilirliğini sağlamak ve müşterilerimize sipariş ettikleri ürünlerin durumu hakkında bilgi vermek için yaptığımız yatırımdır. Ürünlerimiz RF ve karekod markalamalar ile izlenmekte ve müşterilerimiz için oluşturduğumuz mobil arayüz aracılığı ile takibini tüm müşterilerimize açmış durumdayız. Öyle ki yeni yatırımımızda 4 ayrı sosyal alan, tam teşekküllü bir sağlık evi, 250 kişilik tiyatro ve konferans salonu, teras düğün salonu, mobil kullanılan ortam ısı ayarı, oksijen kontrolü ve salınımı ile sağlıklı çalışma koşulları bulunmaktadır. Yeni yatırımız ülkemize ve sektörümüze faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı. DHA-Ekonomi Türkiye-Konya DHA
2022-11-21 13:04:51

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