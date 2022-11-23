Konya´daki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama



Melih İlhan GÜN/ KONYA, (DHA)KONYA´da, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesindeki eve düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda, depo kısmında kömür çuvallarının arasına gizlenen 29 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirdi, 1 şüpheliyi ise gözaltına aldı. Selçuklu ve Meram ilçelerinde birçok ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda da 2 kilo gram esrar, 14 bin sentetik ecza, bir miktar metamfetamin, eroin, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen 313 bin 150 lira ele geçirildi. Toplam 16 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından `uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve kullanmak´ suçlarından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 13'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN

2022-11-23 11:31:55



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