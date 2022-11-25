Konya'da, hayvan bakımevindeki görüntülere 2 gözaltı (2)



ŞUBE MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI, İŞÇİLERİN TAMAMININ İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi´ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi´nde, 10 gün önce görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında merkezin bağlı olduğu Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Y.K. açığa alınırken, olay sırasında orada bulunan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği, sorumluların tamamının da işten çıkarıldığı bildirildi.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheliler Murat B. ve Sefa Ç., Dutlukır Polis Merkezi´ndeki işlemlerinin ardından ters kelepçe takılarak `Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet´ suçundan adliyeye sevk edildi.

SİYASİLER VE STK´LAR MERKEZE AKIN ETTİ

Bu arada merkezin bulunduğu alana birçok ilden çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve gönüllüler geldi. CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş ile DEVA Partisi İl Başkanı Seyit Karaca da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi almak istedi. CHP´li Bektaş, "Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şeffaf bir süreç yönetilmediğini görüyoruz. Çünkü polis ve jandarma ekiplerinin burada bizler ve hayvan hakları savunucularını içeriye alınmasına izin verilmiyor. Görüntülerde hayvan katliamının rutin hale geldiğini görüyoruz. Başka bir görüntü var ki, 2 köpeğin başka bir köpeği parçalayarak yediği görüntülere maruz kaldık" dedi.

DEVA Partisi İl Başkanı Karaca ise "Biz emniyet güçlerinin işini zorlaştırmamak adına gitme konusunda zorlayıcı olmadık. Bu olay nedeniyle son derece üzüntülüyüz. Görüntüleri izlediğimde içimi burkan şu, hadise son derece sıradanlaşmış gibi etraftaki 7-8 kişi izlemekle meşgul. O cani bu eylemi işlerken diğer hayvanlar da kaderlerini bekler gibi bir havladılar. Bu barınak, Türkiye´ye örnek gösterilen bir merkez" diye konuştu.

`GÖREV İHMALİ VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VARDIR´

Tesiste incelemelerde bulunan Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkanı avukat Ayşegül Başkoçakçiftçi ise şunları söyledi:

"Sosyal medya hesaplarında dolaşan bir köpeğin vahşice öldürülmesi olayının ardından birkaç dernek ve gönüllünün Konya hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine girmesiyle parçalanmış köpeklerin de video ve resimlerin de gelmesiyle hepimiz buradaki yerimizi aldık. Konya Büyükşehir Belediyesi bu olayda yüzde yüz kusurlu ve suçludur. Görev ihmali ve görevi kötüye kullanma vardır. Gerekli yargılamayı yargı mercii yapacaktır. Konya Barosu olarak olayın hukuki takibini üstlenmiş bulunmaktayız. Sabah saatlerinde tüm barolar bir açıklama yapmıştır ve suç duyurumuz savcılığa girmiştir. Şu an aldığımız bilgilere göre 2 gözaltı idari makamdan da 2 tane açığa alınma var. İçeride belediyenin genel sekteri, çevre koruma daire başkanlığından ve birçok görevli ile yaptığımız görüşmelerde bu adli ve idari yargının derinleştirilmesini, soruşturmanın derinleştirileceğini ve tespit edilen diğer ilgililere de soruşturma açılıp açığa alınacağının sözünün bize verdiler. Sabah saatlerinde buraya gelmiş olmamıza rağmen yardımseverler ve hayvan hakları dernekleri, emniyet güçlerinin kurduğu bu barikatı aşıp barınağa ulaşamadı. Bu kurulan barikatı şiddetle kınıyoruz ve doğru bulmuyoruz. Biz baro olarak barınağa girdiğimizde delil olarak bir şey elde edemedik. Bu saatte kadar içerinin temizlenip hazırlandığını sizler gibi biz de düşünüyoruz, ancak şu an elimizde ve medyada bulunan videolar soruşturma yapılması için yeterli bir delildir. Bu süreci takip edeceğiz. Elimize gelen tüm isimler hakkında suç duyurusunda bulunduk."

TÜRKİYE´NİN EN BÜYÜĞÜ OLARAK GÖSTERİLİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi´nin 1 milyon metrekare toplam alan üzerinde 120 bin metrekare alana kurulu tesisinde barınaklar ve hayvan hastanesi bulunuyor. Alttan ısıtmalı bakım odalarının yer aldığı merkezde, laboratuvarlar, röntgen üniteleri, acil müdahale odaları, kuvözler yer alıyor. Merkezin yıllık ortalama 10 bin civarında hayvanın tedavisi, 15 binin üzerinde hayvanın aşılanması, bakımı ve beslenmesi yapıldığı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI-Melih İlhan GÜN

2022-11-25 15:24:11



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