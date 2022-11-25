Konya'da, hayvan bakımevindeki görüntülere 2 gözaltı (3)



NOT: Haberimizin önceki ekinde Y.K. olarak belirttiğimiz Hayvan Sağlığı Şube Müdürü´nün ismi, kaynağından Nevzat D. olarak düzeltilmiştir.VETERİNER HEKİM DE AÇIĞA ALINDI

Konya Büyükşehir Belediyesi´ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi´nde, 10 gün önce görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Nevzat D.´nin yanı sıra merkezin veteriner hekimi Seyit D. de açığa alındı.

AVUKATLAR ŞÜPHELİLERİ SAVUNMAK İSTEMEDİ

Bu arada, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden görüntülerde köpeğin başına kürekle vuran Murat B. ile köpeği sürükleyerek götüren Sefa Ç.´yi Konya Barosu avukatlarının savunmak istemediği öğrenildi. Avukatların CMK sistemini kapatarak avukat atamasını engelledikleri öne sürüldü.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI-Melih İlhan GÜN

2022-11-25 16:16:19



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