Görevden dönen polis aracına otomobil çarptı: 5'i polis 8 yaralı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA´da Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi´ndeki olay nedeniyle görevli polislerin aracına dönüş yolunda, otomobilin çarpışması sonucu 5´i polis memuru 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında KonyaAntalya karayolu 25´inci kilometresinde bulunan Sefaköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi´ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi´nde, 10 gün önce görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu olayın ardından merkezde görevli Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, bulunduğu araca, Ahmet K. yönetimindeki 42 K 5711 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ekip aracı refüje çıktı. Kazada 5´i polis memuru 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitle hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ
2022-11-25 22:18:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.