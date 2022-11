Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayvanlara zulmetme hakkına kim, nerede olursa olsun sahip değil (2)

'TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALI PARTİSİ OLDUK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da katıldığı toplu açılış töreninin ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Erdoğan daha sonra Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda partililere seslenen Erdoğan, ''Konya'nın bizim siyasi mücadele tarihimizde çok özel bir yeri var. Türkiye'nin en zorlu, en sancılı yıllarında Konya, yerli ve milli duruşuyla daime kendinden söz ettirmiştir. Sizler 12 Eylül'den 28 Şubat'ın karanlık günlerine kadar, demokrasimize yönelik tüm tehditler karşısında tavrınızı milli iradeden yana koydunuz. Merhum Erbakan hocamıza her zaman sahip çıkan Konya, AK Parti ile tecessüm eden yeni siyaset anlayışının da en büyük kalesi olmuştur. Her ne kadar Erbakan hocamızdan sonra kurmuş olduğu partinin varisleri aynı istikamette yürümemişse de, biz AK Parti´miz ile yepyeni bir dönemi başlattık ve Türkiye'nin bir numaralı partisi olduk." dedi.

Partili gençlerin 'Şehitler ölmez. Vatan bölünmez' sloganı söylemesi sonrası Erdoğan, ''Rabbimiz Kur'andan haberini veriyor; 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, ancak siz bilemezsiniz' mesele bu. Dolayısıyla şu an da bizim ölenlerimiz, Allah yolunda, vatan yolunda şehadete yürümüşlerdir. Yine bugün 3 şehidimiz var. Ama onların kanları yerde Evelallah kalmayacak.'' İfadesini kullandı.

BİRİLERİ GİBİ MUSLUĞUN ANAHTARINI DEĞİŞTİRENLERDEN DEĞİLİZ

Erdoğan, Konya'da son 20 yılda olduğu gibi diğer 80 ilde de taş üstüne taş koymaya devam edeceklerini belirterek, ''Biz birileri gibi musluğun anahtarını değiştirenlerden değiliz. Biz yatırımları Evelallah, altyapısı, üst yapısıyla birlikte yaparız. Bunlar sadece günü kurtarmanın, günü savuşturmanın peşinde. Biz asla. Attığımız adımlar, hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye Yüzyılı´nı gerçeğe dönüştürmenin derdindeyiz." diye konuştu.

`BİZ KİMSEYLE KAVGALI OLMADIK´

Erdoğan, RusyaUkrayna krizine değinerek, "Biz kimseyle kavgalı olmadık. Biz düşman kazanma üzerine politikalar oluşturmadık. Biz dost kazanma üzerine politikalar oluşturduk. Şimdi Karadeniz tahılı geliyor mu? Geliyor. Her tarafa gidiyor mu? Gidiyor. Sayın Putin dedi ki, 'Bunu fakir ülkelere gönderelim ve ücretsiz gönderelim.' Tamam dedik. Biz de varız. Biz şimdi buğday alıp, un yapıp, bu unu fakir fukara garip guraba ülkelere göndermenin hazırlığı içerisindeyiz. Türkiye bu. Bay Kemal buna senin hayalin bile ulaşamaz. Bizim icraatımızın ulaştığı yere senin hayalin bile ulaşamaz. Gıda kıtlığı çeken ülkeler Karadeniz'den giden tahıl gemileri sayesinde rahat bir nefes aldı. Enerji krizi sebebiyle Avrupa ülkeleri kışı nasıl geçileceklerini düşünürken, hamdolsun biz İçimiz rahat bir şekilde kışa giriyoruz. Şayet Türkiye Bay Kemal ve şürekasının ipiyle kuyuya inseydi, bugün bizde benzer sıkıntılarla boğuşur olurduk.'' dedi.

`ENFLASYON İNECEK´

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Suriye'deki harekatımızdan, faiz meselesine, en sonunda ne demiştim 'tek haneliye ineceğiz'. Faizde tek haneliye indik mi indik. Hadi bakalım bunu nasıl izah edeceksiniz. Bundan sonra da bu böyle devam edecek. Ya işte enflasyon şöyle böyle. Merak etmeyin o da inecek. Bizim için önce faizdi ve faizi bu noktada tek haneye indirdik. Şimdi buradan yatırımcılara sesleniyorum diyorum ki, bak hep size söyledim; gelin başta kamu bankaları olmak üzere ama dikkat yatırım kredisi vermede kamu bankaları var. Yatırım kredisiyle hedefimiz nedir? Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme. Dünya'da en hızlı büyüyen ülkelerarasına ülkemizi sokacağız. Bunlar şimdiye kadar hiçbir meselede, milletin ve memleketin hayrına bir duruş sergilemediler. Daha kötüsü doğrudan devletimizin bekasını ilgilendiren hususlarda bile karşı tarafın safında yer aldılar. DEAŞ ile göğüs göğsüne mücadele ettiğimiz günlerde uluslararası basınla ağız birliği yapıp Türkiye, DEAŞ'a destek veriyor iftirasını attılar. PKK'nin Suriye uzantısına yönelik harekatlarımızda milletvekilleriyle ülke ülke dolaşıp, terör örgütünün sözcülüğüne yeltendiler. Bir gecede 252 evladımızı şehit verdiğimiz 15 Temmuz'daki mücadelemizi FETÖ'cü alçakların söylemleriyle itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Batılı büyükelçilere mektup yazarak, Kanal İstanbul gibi ülkemizin vizyon projelerini sabote etmeye kalktılar. Bay Kemal senin aklın bu işlere ermez. O da olacak. 18 Mart Çanakkale Köprüsü nasıl olduysa, Kanal İstanbul'da öyle olacak. Denizin altından Marmamay'ı geçirdik. Engellemeseydiler Marmaray 4 yıl erken bitecekti. Şimdi biz bu ara ne yaptık bir de Artvin'de Yusufeli barajını ve Hidroelektrik Santralini yaptık. Kaça mal oldu yaklaşık 35 milyara mal oldu. İnşallah her yıl 5 milyar oradan geri dönüş olacak ve 7 yılda kendi kendini finanse edecek. 7 yıldı. Bay Kemal'in aklı buna erer mi? Ermez. TOGG yerli otomobil önce ne dedi, 'Bunun fabrikası yok.' dedi. Biz buna rağmen davet edelim, gelsin görsün dedik. Davet ettik gelmedi. Ortağı da gelmedi. O hiç olmazsa yanından birilerini gönderdi. Şimdi haber göndermişler galiba, doğru yalan bilemem, 'gezmek istiyoruz.' dediler. Bana da sordular `davet edelim mi, gelsinler mi?´ Gelsinler dedim, gelsinler. Görsünler de olur ya belki hakkı teslim ederler. İnşallah şubat, mart TOGG yollara koyuluyor. Şimdi yabancı yatırımcılara ülkeye gelmeyin çağrısında bulundu. Uluslararası basına Türkiye'nin itibarını örselemek gayesi taşıyan demeçler verdiler. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile uyuşturucu ticaretini yan yana getirdi. Böyle bir şey olur mu? Bu kadar gözlerini kararttılar. Ya Kemal, kendine gel. Senin yanındaki PKK'nın parlamentodaki uzantılarıyla beraber yürümedik, biz bu yollarda. Sen bu yollarda onlarla yürüdün. Sen PKK'nın uyuşturucuyla ayakta durduğunu bilmiyor musun? Biz PKK'nın bütün o uyuşturucuyla ilgili olarak bütün o kökleri, benim askerim, benim polisim toplayarak ondan sonra da imhasını yaparak bu mücadeleyi sürdürüyor. Sen birileriyle karıştırdın bu işi. Her zaman karıştırdığın gibi.''

Erdoğan, "20 yıl önce bizim İHA'mız mı vardı? Bizim SİHA'mız mı vardı? Bizim Akıncımız mı vardı? Bizim Kızıl Elmamız mı var dı? Ama şimdi bunların hepsi var.'' dedi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCIMelih GÜN

2022-11-26 20:15:48



