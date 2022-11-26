Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayvanlara zulmetme hakkına kim, nerede olursa olsun sahip değil (3)

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

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CUMHURBAŞKANI, İSTANBUL'A HAREKET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki programında partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katıldıktan sonra, çay davetinde bulunan bir aileyi ziyaret etti. Erdoğan, ziyaretin ardından bugün açılışı gerçekleşen Millet Bahçesi'nde gençlerle buluştu. Basına kapalı olarak gerçekleşen program sonrası uçakla İstanbul'a hareket etti. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI

2022-11-26 22:48:00



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