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Konya'daki hayvan bakımevinde sahiplendirmeler yeniden başladı

DHA

Konya'daki hayvan bakımevinde sahiplendirmeler yeniden başladı


Hasan DÖNMEZ-Melih İlhan GÜN/ KONYA,(DHA)KONYA Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi´nde köpeğin başına kürekle vurulması olayının ardından duran sahiplendirmeler, yeniden başladı. Geçen cuma sabahı barınaktaki bir köpeğin ölüsünü, diğer köpeklerin yediği ana ait görüntüler de ortaya çıktı. 
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli Murat Bacak´ın elindeki kürekle köpeğe vurduğu, Sefa Çakmak'ın da köpeği sürükleyerek götürdüğü görüntülerin ortaya çıkması kamuoyunda büyük tepki çekti. 2 kişi başlatılan soruşturma kapsamında  'Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme' suçundan tutuklanırken, olayın ardından hayvansever ile başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere çok sayıda baro barınağı ziyaret etti. Gerek sosyal medyada gerekse barınak önünde bekleyen hayvanseverlerin tepkileri sürerken, olay nedeniyle sekteye uğrayan barınaktaki kedi ve köpek sahiplendirmeleri de yeniden başladı. 
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAYA İLİŞKİN SUÇ DUYURUSU
Yetkililerle görüşmeleri sonucu sahiplendirmelerin bugün başladığını belirten Konya Baro Başkanı avukat Oktay Unkur, "Zaten biliyorsunuz zanlılar tutuklandı. Biz sadece zanlılar ile ilgili değil, aynı zamanda bu işin sorumlularının ortaya çıkması konusunda iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Barolar Birliği ile eşgüdümlü diğer barolarımızla beraber şekilde çalışıyoruz. Suç duyurumuz hem bu işe karışanlar hem sebep olanlar, hem de sorumlular şeklinde. Biz sadece 5199 sayılı yasa çerçevesinde değil, Türk Ceza Kanunu kapsamında da 'görevi kötüye kullanmaya' ilişkin şekilde suç duyurusunda bulunduk. Olayın meydana geldiği merkezde de sahiplendirme çalışmaları yeniden başlatılmış olacak" diye konuştu.   
Barınağı inceleyen İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, şu ifadeleri kullandı:
''Sorumlular zincirindeki herkesin açığa çıkarılıp bir daha bu olayların yaşanmamasını sağlamak lazım. Videodaki görüntüler tam bir vahşet. Biz görüntüleri gördüğümüz zaman gerçekten büyük bir üzüntüyle karşıladık. Böyle olaylar yaşanmasın diye bu konunun soruşturularak açıklığa kavuşturulması, gelecekte tekrarlanmaması için İstanbul Barosu olarak buraya geldik. Suç duyurumuzu yaptık, barınağı da görmek istedik. Buradaki hayvanseverlere de emekleri için bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum" dedi. 
Öte yandan geçen cuma sabahı barınaktaki bir köpeğin ölüsünü, diğer köpeklerin yediği ana ait görüntüler de ortaya çıktı. Barınağa giren hayvanseverler tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada yayınlandı.  (DHA) 
DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Melih İlhan GÜN
2022-11-29 11:06:19

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