Konya'daki hayvan bakımevinde sahiplendirmeler yeniden başladı (2)



BARINAK HAKKINDA YENİ SUÇ DUYURUSU

Konya Büyükşehir Belediyesi´ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi´nde görevlinin elindeki kürekle bir köpeği öldürüldüğü olayla ilgili Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı avukat Tuğba Gürsoy ve ekibi yeni bir suç durusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunulan isimler arasında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, denetleme yapması gereken kişiler, köpeğin öldürülmesini izleyen barınak çalışanları ve tüm çalışanlar ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün, Konya'daki barınak hakkında çıkardığı raporun altında imzası olan herkes için suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamada ise "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Başkanlığında, ilgili kurum temsilcileri ve 53 veteriner hekimden oluşan bir heyetle 27 Kasım günü Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde resmi kontrol ve denetiminde bulunulmuştur. Hayvan bakımevindeki can dostlarımızın yaşam koşullarından herhangi bir olumsuzluk gözlenmemiştir. Rehabilitasyon süreci devam eden hayvanların ayrı bir bölgede tutulduğu saptanmıştır. Yapılan tetkik ve kapsamlı muayeneler sonucunda tüm hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. 5199 sayılı kanun kapsamında bakım evlerinin denetimleri, genel müdürlüğümüzce titizlikle yürütülmektedir" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-11-29 15:07:50



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