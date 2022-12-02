Konya'da 4 milyon 200 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Melih İlhan GÜN/ KONYA,(DHA)KONYA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu bir kamyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 200 bin lira olan, 3 milyon 600 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Yusuf Kılıç, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen çarşamba günü Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde rutin yol kontrolü yaptıkları sırada bir kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasındaki aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 200 bin lira olan 3 milyon 600 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyonun sürücüsü Yunus Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN

2022-12-02 11:00:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.