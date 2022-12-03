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Melih İlhan GÜN/ KONYA, (DHA)KONYA´da, Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi´nin Hafızlık İcazet Töreni'ne katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Mevlana Müzesi´ni ziyaret etti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Karatay Spor ve Kongre Merkezi´nde düzenlenen, Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi´nin Hafızlık İcazet Töreni'ne katıldı. Bilal Erdoğan, tören sonrası Mevlana Müzesi´ni ziyaret etti. Erdoğan, Hz. Mevlana´nın sandukası başında Kur'an okudu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN

2022-12-03 12:37:53



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