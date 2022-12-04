Eski nişanlısının öldürdüğü 15 yaşındaki Melike, toprağa verildi (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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TUTUKLANDI

Aksaray'da eski nişanlısı Melike Arıbaş'ı tabancayla vurarak öldüren, babası Doğanay Arıbaş'ı da başından yaralayan Muhammet Kılıç, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya

2022-12-04 16:53:38



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