Eski nişanlısının öldürdüğü 15 yaşındaki Melike, toprağa verildi (2)

TUTUKLANDI
Aksaray'da eski nişanlısı Melike Arıbaş'ı tabancayla vurarak öldüren, babası Doğanay Arıbaş'ı da başından yaralayan Muhammet Kılıç, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya
2022-12-04 16:53:38
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