Konya'da askeri eğitim uçağı düştü (1)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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KONYA,(DHA)KONYA'da askeri eğitim uçağı düştü, pilotun sağ olarak kurtulduğu bildirildi.

Merkez Karatay ilçesi cezaevi yakınlarında askeri eğitim uçağı düştü. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanıp atlayarak kurtulduğu belirtildi. (DHA) FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Konya DHA

2022-12-06 13:21:11



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