Konya'da, Türk Yıldızları'na ait uçak düştü; pilot sağ kurtuldu (4)

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PİLOTUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Konya'nın Karatay ilçesinde, kuş çarpması sonucu düşen, 'Türk Yıldızları'na ait F-5 uçağından paraşütle atlayarak sağ kurtulan Hava Pilot Binbaşı Ahmet Barbaros Civelek (39), tedbir amaçlı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Civelek'in tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan da hastanede pilot Civelek'i ziyaret edip, doktorlardan bilgi aldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya

2022-12-06 14:55:21



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