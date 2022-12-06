Konya'da, Türk Yıldızları'na ait uçak düştü; pilot sağ kurtuldu (5)

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türk Yıldızları'na ait F-5 uçağının düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal da olay yerinde inceleme yaptı.

Öte yandan paraşütle atlayarak sağ kurtulan Hava Pilot Binbaşı Ahmet Barbaros Civelek'in, kontrol amaçlı kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir süre daha gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edileceği belirtildi. Civelek'in, İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan birkaç ay önce 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı´ndaki 134'üncü Akrotim Filo Komutanlığı'na atandığı ve Türk Yıldızları'nın 2023'teki gösterileri için eğitim uçuşu yaptığı öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya

2022-12-06 16:37:43



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