Konya'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

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Melih İlhan GÜN/ KONYA, (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde, narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ereğli ilçesinde sokak satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 120 gram metamfetamin, 350 uyuşturucu hap, eroin, 8 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilere 'uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve kullanmak' suçlarından işlem yapıldı; emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN

2022-12-07 11:17:34



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