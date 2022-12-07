Mevlana'yı anma törenleri 'Dostluk Vakti' yürüyüşüyle başladı



Melih İlhan GÜN/ KONYA, (DHA)KONYA'da, Hz. Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7-17 Aralık'ta düzenlenen 'Hz. Mevlana'nın 749'uncu Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri', 'Dostluk Vakti' temalı yürüyüşle başladı.

Şems-i Tebrizi Türbesi ziyaretiyle başlayan anma törenine Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Hz. Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile çok sayıda kişi katıldı. Türbe ziyareti sonrası valilik binası önünden başlayan yürüyüş, yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Mevlana Müzesi önüne kadar Kültür ve Turizm Bakanı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği topluluğu öncülüğünde yapıldı.

Müze önündeki meydanda ise 'Nevbe' merasimi (Tekkelerde belirli ritim sazlarının ve seslerin iştirakiyle yapılan özel tören) gerçekleştirildi ardından Mevlana Müzesi'ne geçilip, Mevlana'nın sandukası başında Gülbang duası (Hep bir ağızdan ve makamla yapılan dua) okundu.

22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, Hz. Mevlana'nın anılıyor olmasından mutluluk duyduğunu belirterek, ''Çok şükür, bu sene de 'Hz. Mevlana'nın haftası' olarak tabir edilen bu haftaya kavuştuk. Tüm hafta boyunca çeşitli etkinlikler olacak. Umuyorum, salonlar dolar. Hocalarımız dinlenir. Etkinlikler gerçekten doğru yere ulaşır. İnsanın kendi soyundan birisinin böylesine sevilmesi, bunca yüzyıl sonra hala anılıyor olması, bir mutluluk veriyor. Bizler de bu yolda hizmete gayret ediyoruz. Hz. Mevlana yurt dışında da gerçekten bilinen bir isim. Günbegün daha çok bilinen ve daha çok tanınan, en büyük özellik de daha çok okunan manevi bir büyük'' diye konuştu.

Törene katılan semazenlerden Barış Buhuri ise "Celalettin Rumi efendimizin 749'uncu vuslat yıl dönümü mübarek olsun. Buradaki programlarda Konya'da bulunmaktan çok mutluyum. Cenab-ı Allah, inşallah tekrarını nasip eylesin'' dedi.

'Düğün gecesi' anlamına gelen, Hz. Mevlana'nın öldüğü gün 17 Aralık'ta Şeb-i Arus töreniyle son bulacak anma programı kapsamında sema gösterileri, söyleşiler, resim sergileri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya Melih İlhan GÜN

2022-12-07 16:39:28



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