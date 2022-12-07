Mevlana'yı anma törenleri 'Dostluk Vakti' yürüyüşüyle başladı (2)



SEMA GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ

Konya'da her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen ve bugün 'Dostluk Vakti' temalı yürüyüşle başlayan 'Hz. Mevlana'nın 749'uncu Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde akşam sema gösteri yapıldı. Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, şunları söyledi:

"Hz. Mevlana´nın asırlar önce tüm insanlık için çizdiği istikamet, modern toplumların bireye kazandırmayı hedeflediği değerleri de içermektedir. Temel insani özelliklerimizi oluşturan adalet, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, dostluk, dürüstlük, öz denetim, yardımseverlik ve vatanseverlik gibi kök değerlerimiz onun öğretilerinde ölümsüz biçimde yaşamaktadır. Üstelik bu değerler ekseninde yaptığı yorumlar bugünün toplumsal beklentileriyle kusursuz biçimde uyumludur. Hayvanı, ağacı, çiçeği seven, yaşadığı çevreyi temiz tutan, tabiatı koruyan, maddi varlığını başkalarıyla paylaşan insanlar yetiştirme düşüncesi Hz. Mevlana´nın varlık tasavvurunun yansımasıdır.''

Konuşmanın arından Kur'an-ı Kerim okundu. Bu sırada töreni izleyen Hz. Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu olan Esin Çelebi Bayru, rahatsızlandı. Salonda hazır bulunan 112 Acil Servise bağlı sağlık ekipleri, Bayru'nun şekeri ve tansiyonunu ölçtü. Bayru, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından töreni izlemeye devam etti. İstanbul Tarihi Müzik Topluluğu eşliğinde sanatçı Ahmet Özhan, konser verdi. Davetlilerin ilgiyle izledikleri tören, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun sema gösterisiyle sona erdi.

'Hz. Mevlana'nın 749'uncu Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' kapsamında 17 Aralık'a kadar sema gösterileri, Mevlana üzerine söyleşiler ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek. 17 Aralık akşamı da 'düğün gecesi' anlamına gelen Mevlana'nın öldüğü gün 'Şeb-i Arus' töreniyle sona erecek. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-12-07 23:44:12



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