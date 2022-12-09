Kadınları, şiddet uygulayıp fuhşa zorladığı iddiasıyla tutuklandı

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Melih İlhan GÜN/KONYA, (DHA)KONYA´da farklı kişilerin isimlerini kullanarak günlük kiraladığı evlerde, kadınlara şiddet uygulayıp fuhuş yaptırdığı öne sürülen 36 suç kaydı bulunan Fatma Akbaba (27), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Fatma Akbaba´nın günlük kiralık evlerde kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan polis, Akbaba'nın, farklı kişilerin isimlerini kullanarak 7 ayrı daire kiralayıp, başka kadınlara şiddet uygulayarak zorla fuhuş yaptırdığını saptadı. Akbaba, düzenlenen operasyon gözaltına alındı. 'Cinsel istismar', 'fuhşa teşvik, zorlama ve yer temin etmek' gibi 36 suçtan kaydı olduğu belirlenen Akbaba, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN

2022-12-09 12:14:58



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