Atık malzemeler öğrencilerin elinde 'can dostlara' yuva oldu



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,(DHA) Aksaray´da Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, atık karton malzemelerden bilim merkezinde 36 saat çalışarak kuş, kedi ve köpekler için barınak tasarladı. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Gençlerimizin mimarı açıdan yaptıkları eserler geleceğimiz için bizlere umut veriyor. Bunu yapmamamız amacı ise bir farkındalık yaratmak istedik" dedi.Aksaray´da Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri atık karton malzemelerden bilim merkezinde 36 saat çalışarak kuş, kedi ve köpekler için barınak tasarımı yaptı. Sokak hayvanları mekan tasarımı yarışmasında 9 takımdan 40 yarışmacı doğa dostu ürünler yaparken, ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Aksaray Belediyesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri ile yapmış olduğumuz bir proje yarışması. Geri dönüşüm materyallerinden sokak hayvanları için yaşam mekanları oluşturulmasını amaçladık. Yarışmaya birbirinden özgün projeler hazırlamış. Gençlerimizin mimarı açıdan yaptıkları eserler geleceğimiz için bizlere umut veriyor. Bunu yapmamamız amacı ise bir farkındalık yaratmak istedik. Geri dönüşümün son yıllarda Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan´ın liderliğinde başlatılan ve ülkemizde uygulanan geri dönüşüm için Aksaray Belediyesi olarak sıfır atığı da burada tema olarak değindik. Sokak hayvanları da bizim konumuz. Ülkemizde ise son günlerde ön planda. Belediye olarak barınağımızla iftihar ediyoruz. Sokak hayvanlarını ön plana alan ve geri dönüşümle ilişkilendiren onlara barınak hazırlayan önemli bir yarışma oldu" diye konuştu.Aksaray Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Sarı ise "Bilim Merkezi´nde uzun süreçli yaptığımız ilk proje. Bundan sonra Aksaray belediyesi ile ortak projelerimiz sürecek. Aksaray için daha iyi projelere de imza atacağız" dedi.Aksaray Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 4´üncü sınıf öğrencisi Ayşe Kaya, "Biz arkadaşlarımızla birlikte atölyede kedi için bir yuva tasarladık. Toplamda 5 karton atık bardak üniversitemizden ve konut çevrelerinden toplayarak 36 saatlik bir çalışma ile bu eseri ortaya çakırdık" ifadelerini kullandı. Etkinlik sonunda yarışmada Belediye Başkanı Evren Dinçer ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Sarı, dereceye giren takımlara ödüllerini verdi.DHA-Eğitim Türkiye-Konya DHA

2022-12-10 16:04:14



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