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Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA)

SALON: Selçuklu Belediye

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Fatih Arslanoğlu, Yiğit Gönültaş

AYOS KONYASPOR BASKETBOL: Nikolov 5, Erkin Şenel 6, Badzim 18, Morgan 14, Eddie 18, Murat Göktaş, Hasan Efe Uzun 3, Troy Selim Şav 2, Can Altıntığ 7, Coleman 7, Ramazan Tekin 2, Cevher Özer 5

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 14, Onuralp Bitim 25, Auguste 6, Dudzinski 15, Clemmons 8, Yiğitcan Saybir 17, Enes Berkay Taşkıran 3, Ömer Utku Al 1, Ahmet Duverioğlu 10

1'İNCİ PERİYOT: 25-29

İLK YARI: 48-53

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-80

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Ayos Konyaspor Basketbol, Frutti Extra Bursaspor 87-99 yenildi.

DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-12-10 17:50:50



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