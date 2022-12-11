Polisten kaçıp, 2 kişinin yaralandığı kazaya neden olan sürücü yakalandı



İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)-KONYA'nın Selçuklu ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp 1'i polis 2 kişinin trafik kazasında yaralanmasına neden olan minibüs sürücüsü Emirkan K. (22) yakalandı. Emirkan K.'nin ifadesinde, alkollü olduğu için 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığını söylediği öğrenildi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Emirkan K.'nin kullandığı 42 ANM 436 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Emirkan K. de ihtara uymayıp, kaçmaya başladı. Bu sırada minibüs, Erkan Kaşkır'ın yönetimindeki 42 ABT 167 plakalı hafif ticari araca çarptı. Minibüs ardından 2 otomobile çarpıp, durdu. Emirkan K., minibüsü terk edip kaçarken, diğer sürücü Kaşkır da kazadan yara almadan kurtuldu.

1.43 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Öte yandan kaçan minibüsü takip eden polis memuru Sait Akyüz'ün kullandığı 42 AP 427 plakalı hafif ticari araç, Kerim Bay'ın yönetimindeki 42 BAY 42 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Akyüz ile Bay yaralandı. Çağrılan ambulansla tedavi altına alınan 2 kişi, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Polis de kaçan Emirkan K.'yi yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Emirkan K.'nin 1.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. İfadesinde alkollü olduğu için 'dur' ihtarına uymayıp, kaçtığını söyleyen Emirkan K. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2022-12-11 14:47:29



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