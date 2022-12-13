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KONYA Büyükşehir Belediyesi´ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi´ndeki elindeki kürekle köpeğe vurarak ölümüne neden olan sağlık teknisyeni Murat Bacak (27) ve köpeği sürükleyerek götüren Sefa Çakmak (28) hakkında 'Bir ev hayvanına veya evcil hayvanğı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. DHA-Gündem Türkiye-Konya

2022-12-13 12:22:53



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