Su faturasını 13 TL eksik ödeyen kiracıyı öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su faturasını 13 TL eksik ödeyen kiracıyı öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası

DHA

Su faturasını 13 TL eksik ödeyen kiracıyı öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası


Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da annesinin kiracısı Mevlüt Kapan'ı (35), su faturasını 13 TL eksik ödediği iddiasıyla tüfekle vurarak öldüren Hüseyin Mahir (31), 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa Kapan'ın arkadaşı Mehmet Ali Gürler'in yaralanmasıyla ilgili de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 6 ay daha hapis cezası verildi. 
Olay, 9 Mayıs'ta, saat 20.30 sıralarında, Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Yaz Sokak'ta, 2 katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Kaynak ustası Hüseyin Mahir, annesi Fatma Mahir'in, spor salonunda güvenlik görevlisi olarak çalışan kiracısı Mevlüt Kapan ile sayacı ortak olan su faturasının kendisine düşen bölümünü, 13 TL eksik ödediği iddiasıyla tartıştı. Tartışmadan 2 gün sonra ise Hüseyin Mahir, evinin balkonundan Kapan ve onun arkadaşı Mehmet Ali Gürler'e tüfekle ateş etti. Kapan karnından, Gürler ise elinden yaralandı. Yaralılar, ihbarla adrese çağrılan ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kapan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından yakındaki polis tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi Mahir, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Hüseyin Mahir hakkında bugün görülen davanın duruşmasında savcı, mütalaasını mahkemeye sundu. 
SAVCI, MÜEBBET HAPİS İSTEDİ
Mütalaada, faturanın eksik ödenmesi nedeniyle Hüseyin Mahir ve Mevlüt Kapan arasında tartışma yaşandığı, bu nedenle  Mahir'in, Kapan'ı karnından vurarak ölmesine sebep olduğu belirtildi. Mahir hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Mütalaada Mehmet Ali Gürler'in yaralanmasıyla ilgili de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar ayrıca hapis cezası talep edildi.
29 YIL 6 AY HAPİS CEZASI 
Duruşmaya katılan Mevlüt Kapan'ın eşi Havvanur Kapan, mahkemede gözyaşlarını tutamadı. Kapan, "Şikayetçiyim. En yüksek cezayı almasını istiyorum" dedi. Mehmet Ali Gürler ise, Hüseyin Mahir'den şikayetçi olduğunu belirtti. Hüseyin Mahir de, mahkemedeki son savunmasında, ''Böyle olmasını istemezdim, çok üzgünüm, çok pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti Hüseyin Mahir'e, Mevlüt Kapan'ı 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getiren heyet cezayı 18 yıla indirdi. Sanığa, Mehmet Ali Gürler'in yaralanmasıyla ilgili de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 6 ay daha hapis cezası verildi. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-12-13 17:01:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'daki İvriz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi lavanta üretimi gerçekleştirecek
YEREL HABERLER Konya'daki İvriz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ...
Su faturası anlaşmazlığında kiracısını öldüren ev sahibine 18 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Su faturası anlaşmazlığında kiracısını öldüren ev ...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, lise öğrencilerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, lise ...
Evinin bahçesinde "ata tohumu" yetiştiren kadın girişimci kooperatif kurdu
YEREL HABERLER Evinin bahçesinde "ata tohumu" yetiştiren kadın ...
Suğla Gölü kıyısında yaralı bulunan flamingo tedaviye alındı
YEREL HABERLER Suğla Gölü kıyısında yaralı bulunan flamingo ...
Konya'da çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı
Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 görevliye 6'şar yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 ...
'Cinsel saldırı' ile suçladığı kayınbiraderini öldürdü
YEREL HABERLER 'Cinsel saldırı' ile suçladığı kayınbiraderini ...
Konya'da, köpeğin kürekle öldürülmesinde 2 şüpheliye 6'şar yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Konya'da, köpeğin kürekle öldürülmesinde 2 şüpheliye ...
Konya'da 150 bin boş makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 150 bin boş makaron ele geçirildi
Konya'da Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi Pilot Üniversiteler Toplantısı
YEREL HABERLER Konya'da Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi ...
(Görüntülü) KÖPEĞİN KÜREKLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYDA 2 ŞÜPHELİYE 4 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KÖPEĞİN KÜREKLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYDA 2 ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Bozkırlı kadınlar dünyaca ünlü markalara gömlek dikiyor
YEREL HABERLER Bozkırlı kadınlar dünyaca ünlü markalara gömlek ...
Seydişehir'de marketlerde denetim yapıldı
YEREL HABERLER Seydişehir'de marketlerde denetim yapıldı
Konya'da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren kadın ...
Vatandaşlar tek "tık"la memleketleriyle ilgili birçok arşiv belgesini görebilecek
YEREL HABERLER Vatandaşlar tek "tık"la memleketleriyle ilgili birçok ...
Konya'da park halindeki araca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da park halindeki araca çarpan otomobildeki iki ...
Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
YEREL HABERLER Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü ...
Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
YEREL HABERLER Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü ...
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı:
YEREL HABERLER Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili ...
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin lavanta fidesi desteği devam ediyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi'nin lavanta fidesi ...
Ilgın'da "Cezaevi Kitap Kafe" projesinin yapım çalışmasına başlandı
YEREL HABERLER Ilgın'da "Cezaevi Kitap Kafe" projesinin yapım ...
Yunak'ta marketlerde denetim yapıldı
YEREL HABERLER Yunak'ta marketlerde denetim yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.