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Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde Mehmet Kılıç (57), yol kenarında ölü bulundu. Kılıç'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Boyacı Ali Mahallesi Mustafa Kurtoğlu Caddesi'nde bugün sabah saatlerinde, çevredekiler bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, adının Mehmet Kılıç olduğu belirlenen kişinin öldüğü saptandı. Cesedi Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan Kılıç'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2022-12-16 12:14:42



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