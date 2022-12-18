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Kaza sanılıyordu, yengesi öldürmüş

DHA

Kaza sanılıyordu, yengesi öldürmüş


Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da trafik kazasında hayatını kaybeden Kamil Yanar'a (50), husumet yaşadığı yengesi Menekşe Yanar'ın otomobili ile çarptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli Melekşe Yanar, ifadesinde kendisini döven kayınbiraderine aracıyla çarptığını itiraf etti.
Olay, 14 Aralık'ta saat 08.30 sıralarında Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan Menekşe Yanar'ın, 1 gün önce kayınbiraderini takip edip keşif yaptığı saptandı. Kamil Yanar, bisikletiyle işe gittiği sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Yaralanan Yanar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yanar, perşembe günü sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yanar'ın cenazesi Hadim ilçesinde toprağa verildi. 
345 SAAT GÖRÜNTÜ İZLENDİ 
Polis ekipleri çalışma başlattı. Polis, çevredeki 76 kameranın 345 saatlik görüntülerini izledi. Polis, yaptığı incelemede, olay anına ait görüntülerden yola çıkarak Kamil Yanar'a çarpan aracın kardeşi Yılmaz Yanar'ın eşi Menekşe Yanar'a ait olduğunu saptadı. 
İTİRAF ETTİ
Araştırmasını derinleştiren polis, Kamil Yanar ile kardeşi Yılmaz Yanar'ın aralarında husumet olduğunu ve olaydan 10 gün önce de husumete dayalı çıkan kavgada Yanar'ın, yengesi Menekşe Yanar'ı dövdüğünü belirlendi. Polis, Menekşe Yanar ve Yılmaz Yanar'ı gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada Menekşe Yanar, kayınbiraderi Kamil Yanar'a otomobiliyle çarptığını itiraf etti. 
ÇOCUKLARI KANDIRMAYA ÇALIŞMIŞ
Menekşe Yanar, ifadesinde olaydan bir gün önce kayınbiraderi Kamil Yanar'ı işe giderken takip edip, keşif yaptıktığını ve ertesinde işe giderken kayınbiraderine çarpıp kaçtığını söyledi. 
Kazanın ardından otomobili de sanayi sitesindeki bir tamirciye bıraktığını belirten Yanar, ''Kaza sonra Meram Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhaneye gittim. Ustalara kazadan eşimin haberini olmadığını ve bir gün içinde aracı tamir etmesini söyledim. Eve geldiğimde çocukları da "Otomobili dayınız aldı. Ankara'ya gidip, gelecek" diye kandırmaya çalıştım'' dedi. 
Menekşe Yanar ve eşi Yılmaz Yanar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yılmaz Yanar, serbest bırakılırken, Menekşe Yanar da 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. (DHA)
    DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-12-18 16:58:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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