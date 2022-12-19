Konya'da 'ışık ihlali' kazası: 6 yaralı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Melih İlhan GÜN/ KONYA, (DHA)KONYA'da, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı otomobil, kavşakta kamyonete çarptı. Kazada sürücüler dahil 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi Sille kavşağında meydana geldi. Işık ihlali yaptığı öne sürülen Hüseyin K. (50) yönetimindeki 34 BYR 079 plakalı otomobil, Hüseyin A.'nın (50) kullandığı 42 DJ 372 plakalı kamyonete çarptı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Nilsun Akdaş (53), Hasan Tuna Kalaycı (20), Ümmü Gülsüm Gelgeç (74) ve Ümmü Gülsüm Gelgeç (26) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Melih İlhan GÜN

2022-12-19 17:41:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.