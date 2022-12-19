Konya'da 'ışık ihlali' kazası: 6 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da 'ışık ihlali' kazası: 6 yaralı

DHA

Konya'da 'ışık ihlali' kazası: 6 yaralı


Melih İlhan GÜN/ KONYA, (DHA)KONYA'da, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı otomobil, kavşakta kamyonete çarptı. Kazada sürücüler dahil 6 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi Sille kavşağında meydana geldi. Işık ihlali yaptığı öne sürülen Hüseyin K. (50) yönetimindeki 34 BYR 079 plakalı otomobil, Hüseyin A.'nın (50) kullandığı 42 DJ 372 plakalı kamyonete çarptı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Nilsun Akdaş (53), Hasan Tuna Kalaycı (20), Ümmü Gülsüm Gelgeç (74) ve Ümmü Gülsüm Gelgeç (26) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Melih İlhan GÜN
2022-12-19 17:41:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)DAVUTOĞLU: YSK BAŞKANI, İMAMOĞLU&#039;NUN ADAY OLACAĞINI NEREDEN DUYDU?
YEREL HABERLER (Görüntülü)DAVUTOĞLU: YSK BAŞKANI, İMAMOĞLU'NUN ...
Konya'da aralarında hükümlülerin de bulunduğu 75 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da aralarında hükümlülerin de bulunduğu 75 kişi ...
Davutoğlu: YSK başkanı, İmamoğlu'nun aday olacağını nereden duydu?
YEREL HABERLER Davutoğlu: YSK başkanı, İmamoğlu'nun aday olacağını ...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, lise öğrencilerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, lise ...
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da seçim çalışmalarını başlattı
YEREL HABERLER Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da ...
Konya'da evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Konya'da 6 milyon gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 6 milyon gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
(Görüntülü)4?ÜNCÜ KUŞAK KEÇECİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)4?ÜNCÜ KUŞAK KEÇECİ
Öğretmenlik hayalinden vazgeçmeyen ev hanımı, 51 yaşında el sanatları eğitmeni oldu
YEREL HABERLER Öğretmenlik hayalinden vazgeçmeyen ev hanımı, 51 ...
Konya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
(Görüntülü) KAZA SANILIYORDU, YENGESİ ÖLDÜRMÜŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAZA SANILIYORDU, YENGESİ ÖLDÜRMÜŞ
Kaza sanılıyordu, yengesi öldürmüş
YEREL HABERLER Kaza sanılıyordu, yengesi öldürmüş
Konya'da 25 gebe koyun telef oldu
YEREL HABERLER Konya'da 25 gebe koyun telef oldu
Beyşehir'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Beyşehir'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor
Konya'da otomobiliyle çarptığı kayınbiraderinin ölümüne neden olan kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da otomobiliyle çarptığı kayınbiraderinin ...
Konya'da sis nedeniyle yaşanan kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da sis nedeniyle yaşanan kazada 3 kişi ...
Büyük hidrolik silindirleri üreten Türk firması 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor
YEREL HABERLER Büyük hidrolik silindirleri üreten Türk firması ...
Mevlana, 'Şeb-i Arus' törenleriyle anıldı
YEREL HABERLER Mevlana, 'Şeb-i Arus' törenleriyle anıldı
(Görüntülü) MEVLANA, &#039;ŞEB-İ ARUS&#039; TÖRENLERİYLE ANILDI 
YEREL HABERLER (Görüntülü) MEVLANA, 'ŞEB-İ ARUS' ...
(Görüntülü) - HZ. MEVLANA&#039;NIN 749. VUSLAT YILDÖNÜMÜ PROGRAMI - DETAY GÖRÜNTÜLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) - HZ. MEVLANA'NIN 749. VUSLAT ...
(Görüntülü) ŞENTOP, HZ. MEVLANA&#039;NIN 749. VUSLAT YILDÖNÜMÜ PROGRAMINA KATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞENTOP, HZ. MEVLANA'NIN 749. VUSLAT ...
(Görüntülü) BAKAN ERSOY, HZ. MEVLANA&#039;NIN 749. VUSLAT YILDÖNÜMÜ PROGRAMINA KATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN ERSOY, HZ. MEVLANA'NIN 749. ...
Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
YEREL HABERLER Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri mesajı:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'nın 749. ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.