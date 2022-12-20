Konyaspor'da kupa hazırlıkları devam ediyor

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Melih İlhan GÜN / KONYA, (DHA) Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Bodrumspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya´da kamp dönemine giren Arabam.com Konyaspor, antrenmanların yanı sıra MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Bosna Hersek´e giderek Zeljeznicar ile dostluk maçı yaptı. Kente dönen Konyaspor, 22 Aralık Salı günü saat 15.00´de sahasında Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmana ısınma ve taktik çalışmalarıyla başlayan yeşil-beyazlı ekip, rondo oyunuyla antrenmanı sonlandırdı. DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN

2022-12-20 11:22:27



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