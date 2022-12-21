Köpeğin kürekle öldürülmesinde, 2 kişiye 6´şar yıl hapis istenen iddianame kabul edildi



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA Büyükşehir Belediyesi´ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi´nde, kürekle köpeğe vurarak öldüren sağlık teknisyeni Murat Bacak (27) ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Çakmak (28) hakkında, 'Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6´şar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi´ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi´nde sağlık teknisyeni Murat Bacak'ın köpeğe kürekle vurup öldürmesi ve Sefa Çakmak'ın da hayvanı sürükleyerek götürmesine ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşıldı. 16 Kasım´da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Murat Bacak ve Sefa Çakmak, tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Şüpheliler hakkında savcılık tarafından hazırlanan 'Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6´şar yıla kadar hapis cezasının istendiği iddianame, 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkemenin duruşma tarihini önümüzdeki günlerde belirlemesi bekleniyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-12-21 12:42:41



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