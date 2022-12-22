Konyaspor, Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi



Konyaspor - Bodrumspor: 3-2Hasan DÖNMEZ / KONYA, (DHA)- STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı

ARABAM.COM KONYASPOR: Erhan Ertürk Cebrail, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Yasir Subaşı, Oğulcan Ülgün (Dk.60 Bytyqi), Bruno Paz (Dk.97 Soner Dikmen), Michalak (Dk.60 Muhammet Demir), Pavicic (Dk.60 Hadziahmetovic), Muric (Dk.78 Amilton), Ikpeazu (Dk.70 Mehmet Ali Büyüksayar),

BODRUMSPOR: Bahri Can Tosun Erkan Değişmez (Dk.67 Yekta Kurtuluş), Süleyman Özdamar (Dk. 67 Recep Aydın) Osman Kocaağa (Dk. 46 Omar İmeri), Süleyman Güneş, Apti Mert Çayir (Dk. 98 İsmail Tarım), Musah Mohammed, Musa Caner Aktaş (Dk.67 Celal Dumanlı), Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 79 Arda Çetin), Erdem Çetinkaya

GOLLER: Dk. 64 ve Dk. 105 (P) Hadziahmetovic, Dk. 114 Yasir Subaşı (Konyaspor) Dk. 83 ve Dk. 109 Yekta Kurtuluş

SARI KARTLAR: Oğulcan Ülgün, İlhan Palut (Teknik direktör), Uğurcan Yazğılı, Muhammed Demir (Konyaspor), Ali Aytemur, Süleyman Güneş, Arda Çetin, İsmet Taştemir, İsmail Tarım, Celal Dumanlı, Erdem Çetinkaya (Bodrumspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5´inci Tur mücadelesinde Konyaspor, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada Bodrumspor´u uzatmalarda 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

19´uncu dakikada Michalak´ın ceza alanı sol çaprazından içeriye ortasında topla buluşan Muric´in şutunda top az farkla auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

64´üncü dakikada Konyaspor öne geçti. Bytyqi´nin pasıyla rakip ceza alanı dışında topla buluşan Hadziahmetovic´in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

83´üncü dakikada İmeri´nin pasıyla topla buluşan Yekta Kurtuluş´un şutunda top ağlara gitti: 1-1.

Mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma dakikalarına geçildi.

103´üncü dakikada orta alandan atılan uzun pasla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Amilton, Arda Çetin´in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi.

105´inci dakikada penaltı vuruşunu kullanan Hadziahmetovic, topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

109´uncu dakikada Bodrumspor bir kez daha eşitliği yakaladı. Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza yayı önündeki Yekta´nın önünde kaldı. Yekta´nın bekletmeden yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti: 2-2.

114´üncü dakikada Konyaspor bir kez daha öne geçti. Muhammet Demir ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahsı içi sol çaprazında topla buluşan Yasir Subaşı´nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor sahasında Bodrumspor´u 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-12-22 17:56:59



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