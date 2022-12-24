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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İmamoğlu: Mesele benden ibaret değil

DHA

İmamoğlu: Mesele benden ibaret değil


Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCIMelih İlhan GÜN/KONYA, (DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi´ne, pek çok Cumhuriyet Halk Partisi belediyesine, Milet İttifakı belediyesine kayyum atama senaryosunu ortaya koyma gayreti içerisindeler. Ülkede muhalefet tarafından yönetilen hiçbir alanı bırakmak niyetinde değiller. Bu kadar gözleri dönmüş bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Mesele benden ibaret değil aslında. Ülkeyi götürmek istedikleri ve götürmeye çalıştıkları karanlık bir dönem, despotik bir rejim uygulama süreci" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının Konya programının ikinci gününde konuştu. İmamoğlu, "Hoşgörü toprağı diye tarif ettiğimiz Anadolu´nun her köşesi, memleketimizin her köşesi, ne yazık ki sorunlu bir döneme evirildi. Kendi varoluşlarının toplumu kutuplaştırmaya bağlama konusunda attıkları adımlarla bir hoşgörü iklimi yerini hor görüye bıraktığı bir millet, memleket olduk. Hepimizin yaşadığı zor süreçlerin sebebinin altında yatan bir gerçeği daha ifade etmek gerekir ki; bana göre Türkiye Cumhuriyeti tarihininim en başarılı birlikteliği, en başarılı yerel yönetim anlayışını, milletini kucaklayan ve milletine hizmet üretme dışında hiçbir emeli olmayan 11 büyükşehir belediye başkanının bulunduğu bu masa, onun için bu hukuksuz süreci yaşamakta, ne yazık ki yaşayacak diye de görünüyor. Zamanla ülkeyi yönetenler, milletimizin temsilcileri olduklarını unuttular. Kendilerini devletin sahibi olmaya dönük bir sıfata, bir fıtrata büründüler. İstanbul´da bunun örneklerini çokça görüyoruz. Memleketi de İstanbul gibi kendi mülkleri sanmaya başladılar. Burada tüm bu hamleleri millet vicdanında boşa çıkartacak, 11 büyükşehir belediye başkanımızla bir aradayız. Bizler Türkiye´nin yarısından fazlasına hizmet vermek için canla başla çalışan neferleriz. Bugün yaşadığımız saldırılar, bize yapılan müdahaleler, işlerimizin engellenmesi, hükümet tarafından bize gösterilen tavır kesinlikle yeni başlamamıştır. 2019 yılında bize gösterilen teveccüh itibarıyla hükümet düğmeye basmıştır. Bana getirilen son süreçteki siyasi yasak ve hapis cezasına, belediyelerimize açılan terör ve birtakım soruşturmalara dönük süreç, temeli bugün değil. Adım adım el yükselterek devletin tüm enstrümanlarıyla üstümüze geldikleri bir gerçek. 31 Mart gecesini hatırlayın, alicengiz oyunlarıyla resmen seçimi elimizden çalmaya çalıştılar" dedi.
`MUHALEFET TARAFINDAN YÖNETİLEN HİÇBİR ALANI BIRAKMAK NİYETİNDE DEĞİLLER´
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cumhurbaşkanı, vali davasında ceza alabileceğimi, görevimi yapamayacağımı televizyonlarda söylemekten geri durmadı. Gönlünden geçen cezayı ve hükmü bile anlatmaktan geri durmadı. Tabi arzusu tam da Ordu sürecinde televizyonda tariflediği bir şekilde gerçek olmayınca bir ahmak senaryosunu ortaya koydular. Bu süreçte bana yapılan bir hakarete verdiğim cevap üzerinden ve ilk savcısının hiç de önemsemediği bir hazırlığın başladığı bir ortamda, olayın geçtiği günden tam 22 ay sonra dava açıldı. Peki şimdi duracaklar mı, durmayacaklar. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi´ne, pek çok Cumhuriyet Halk Partisi belediyesine, Milet İttifakı belediyesine kayyum atama senaryosunu ortaya koyma gayreti içerisindeler. Ülkede muhalefet tarafından yönetilen hiçbir alanı bırakmak niyetinde değiller. Bu kadar gözleri dönmüş bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Mesele benden ibaret değil aslında. Ülkeyi götürmek istedikleri ve götürmeye çalıştıkları karanlık bir dönem, despotik bir rejim uygulama süreci. Bunun karşısında tüm muhalefetin birlik içerisinde, kararlı, cesur bir duruş sergileme zamanı olduğunu biliyoruz. Özellikle İstanbul´da yaşanan dava sonrasında, başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, 6´lı masanın tüm liderlerine ve onun dışında bütün muhalefet liderlerine teşekkür ediyorum."
`BU HADSİZ KARARLARI YIRTIP ATMAYI İYİ BİLİYORUZ´
Hakkında verilen kararla ilgili de yorum yapan İmamoğlu, "Milletimizle el ele vererek bu hadsiz kararları da yırtıp atmayı iyi biliyoruz. 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100´üncü yılında, Cumhuriyetimizi ileri ve güçlü demokrasiyle, adaletle ve asla bozulmayacak bir adalet süreciyle taçlandırma konusunda bu masada 11 büyükşehir belediye başkanımızı vatandaşlarımız görüyor. Dayanma gücümüzü istedikleri kadar test etsinler. İsimlerimizi istedikleri kadar karalamaya çalışsınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti´miz adına bir kara leke gibi, bir trol gibi çalışan, ülkemizin ne yazık ki bazı makamlarını işgal eden, atama kimlikleri ortaya koydukları kötü örneklere karşı, kötü dile karşı her birimiz toplumsal birlikteliğin en iyi örneklerini vermeye devam edeceğiz. Az kaldı, 35 ay sonra Türkiye Cumhuriyeti adına çok güzel günleri yakalayacağız" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından 11 büyükşehir belediye başkanının toplantısı basına kapalı olarak devam etti. (DHA)FOTOĞRFALIDHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI-Melih İlhan GÜN
2022-12-24 12:39:29

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