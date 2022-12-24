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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 kızını bıçaklayarak öldürüp, polise teslim oldu

DHA

2 kızını bıçaklayarak öldürüp, polise teslim oldu


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da Suriye uyruklu Yusuf El Ahmed (54), kızları Kevser El Ahmed (17) ile Merve El Ahmed'i (15) evde bıçaklayarak öldürüp, polise teslim oldu.
Olay, saat 12.30 sıralarında Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak'ta meydana geldi. Bodrum katlarındaki evlerinde Yusuf El Ahmed ile kızları Kevser El Ahmed ve Merve El Ahmed arasında tartışma çıktı. Yusuf El Ahmed, tartışma sırasında iki kızını da bıçaklayarak öldürdü. Ahmed, ardından polise gidip teslim oldu.
Yusuf El Ahmed´in ifadesi doğrultusunda eve giden polis ekipleri, Kevser ve Merve El Ahmed kardeşlerin cansız bedenleriyle karşılaştı. Kardeşlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.
Anne Hatice El Ahmed'in olay sırasında hastaneye muayeneye gittiği evde ise ailenin en küçük bir çocuğu ile bir yakınlarının olduğu belirtildi. 
Yusuf El Ahmed'in polise verdiği ilk ifadesinde kızlarıyla namus meselesi yüzünden tartıştığını iddia ederek bu sırada kendisini kaybettiğini belirtti. El Ahmed, kendine geldiğinde 2 kızının öldüğünü fark edip polise giderek teslim olduğunu söylediği öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-12-24 14:44:15

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