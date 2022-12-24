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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaspor´da Fatih Özgökçen yeniden başkan seçildi

DHA

Konyaspor´da Fatih Özgökçen yeniden başkan seçildi


Melih İlhan GÜN/KONYA,(DHA) Konyaspor'da mevcut başkan Fatih Özgökçen, yeniden başkanlığa seçildi.
Konyaspor Genel Kurul Toplantısı Selçuklu Kongre Merkezi´nde yapıldı. 608 delegenin katılımı ile gerçekleştirilen genel kurulda, Fatih Özgökçen yeniden başkanlığa seçilirken, Konyaspor Kulübü'nün yeni yönetim kurulu üyeleri de belli oldu. Tüzük değişikliği için 3'te 2'lik oranda oy çokluğunun sağlandığı genel kurulda, tüzük değişikliği tüm maddeleriyle birlikte genel kurul tarafından onaylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
Yapılan genel kurul toplantısının olağanüstü bir genel kurul toplantısı olmadığını yapılması gereken intibak kurul toplantısı olduğunu belirten Özgökçen, "Genel kurul toplantımızın gerçekleşme sebebindeki büyük başlık yeni bir tüzük hazırladık, sizlere imza karşılığında teslim edildi. Tüzüğümüzde yenilik olarak Konyaspor´un yönetimsel manada eksiklikleri ve mali anlamda kulübü iyileştirmeye yönelik değişiklikler oldu. Önemsediğimiz diğer bir konu da Yüksek Divan Kurulu sistemini hayata geçiriyoruz. Buradaki düşüncemiz her 2 ayda bir Yüksek Divan Kurulunu toplamak ve kulübün gidişatını değerlendirmek olacak" dedi.
"29 MİLYON EURO'LUK BORCU 16 MİLYON EURO'YA İNDİRDİK"
Yönetime ilk geldiklerinde Konyaspor'un borcunun 29 milyon Euro olduğunu şu anda ise 16 milyon Euro'ya düşürdüklerini belirten Özgökçen, "Sponsorluk noktasında uluslararası birçok firma bizimle temasa geçti ve geçmiş dönemlerdeki sponsorluk gelirlerinin belki 20 ya da 30 katı bir sponsorluk geliri elde ettik. Bu sponsorluk gelirleri başarı ile birleştiği zaman Konyaspor'u mali yönden çok rahatlatacaktır. Rekor sayıda forma satışı yaparak Türkiye'de forma satışı konusunda 5'inci sırada yer aldık. Bu sponsorluk anlaşmaları, forma satışları ve bonservisinden gelir elde ederek satışını yaptığımız oyuncular sayesinde şu anda bulunan 16 milyon Euro'luk mevcut borcumuzu da önümüzdeki dönemlerde olabildiğince aşağıya çekmeye çalışacağız" diye konuştu. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Fatih Özgökçen konuşması
Kongreden detaylar
DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN
2022-12-24 17:45:31

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