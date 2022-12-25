Yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı (2)



'TRAKTÖRE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTIM'

Konya'daki otobüs kazasında sürücü Ahmet Yavuz İlme ve yedek şoförün de aralarında bulunduğu 15 yaralı hastaneye kaldırılırken, araçta 46 yolcu olduğu öğrenildi. 15 yaralı dışındaki diğer yolcuların da tedbir amaçlı hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı da , hastanede yaralıları tek tek ziyaret edep sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Tedaviye alınan sürücü İlme, Kaymakam Çakıcı'ya kazanın nasıl olduğunu anlattı. Traktöre çarpmamak isterken kazanın meydana geldiğini anlatan İlme, ''Sis vardı. Görüş alanım biraz vardı. O sırada çift römorklu traktörü fark ettim. Römorkların arkasında herhangi bir ışık, reflektör yoktu. Römorklar sağa sola kayınca traktörü fark ettim. Çarpmamak için sağa manevra yaptım. O sırada bankete düşünce otobüs devrildi'' ifadelerini kullandı.

Hastaneye kaldırılan yaralı ve diğer yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu, tedavileri ve kontrolleri tamamlananların da taburcu olduğu belirtildi. Polis, sürücü İlme'nin ifadesinin ardından kazaya neden olan traktörün sürücüsü ve plakasının belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2022-12-25 14:49:01



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