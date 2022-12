Ayos Konyaspor - Onvo Büyükçekmece: 75-85

Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA)SALON: Selçuklu Belediye

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, İsmail Binbir

AYOS KONYASPOR BASKETBOL: Erkin Şenel 14, Clifford Matthew Coleman 7, Roko Badzım 5, Jordan Daniel Morgan 15, Jarell Alexander Eddie19, Sinan Sağlam, Alex Daniel Perez 11, Murat Göktaş, Mert Gizir, Can Altıntığ, Ramazan Tekin 2, Cevher Özer 2

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Jordon Benjamın Crawford 19, Briante Alexander Weber 13, Can Maxim Mutaf 2, Martynas Sajus 15, Demetre Earl Rivers 11, Terrell Dexter Deshawn Harris 15, Eray Aydoğan , Metehan Akyel 1, Yesukan Onar 3, Yiğit Can Vardal, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Tayfun Erülkü 6

1'İNCİ PERİYOT: 23-21

İLK YARI: 41-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-59Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inin 9'uncu haftasında Ayos Konyaspor, sahasında Onvo Büyükçekmece'ye 75-85 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-12-25 15:33:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.