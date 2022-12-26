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Yol kenarında yürüyen kadının öldüğü kazada bilirkişi raporu ortaya çıktı

DHA

Yol kenarında yürüyen kadının öldüğü kazada bilirkişi raporu ortaya çıktı


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'nın Meram ilçesinde, yol kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e (74) otomobille çarpıp, ölümüne neden olan, kaza sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğu tespit edilen ehliyetsiz sürücü Burcu Çakıoğlu (36) hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebep olma' suçundan 9 yıla kadar hapis istendi. Kazayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Burcu Çakıoğlu'nun uyuşturucu madde etkisinde olduğu için Yanılmazer kaldırımda yürüse dahi otomobilin çarpacağı kanaatine varıldı.
Kaza, 20 Ekim günü saat 10.00 sıralarında Ayanbey Mahallesi Mecidiyeköy Sokak'ta meydana geldi. Burcu Çakıoğlu'nun kontrolünü kaybettiği 42 RA 084 plakalı otomobil, yol kenarında evine doğru yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e arkadan çarptı. Kazada Yanılmazer, hayatını kaybetti. Ehliyeti olmadığı belirlenen Çakıoğlu, yakalanıp, tutuklandı. Kaza bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
SÜRÜCÜ UYUŞTURUCU KULLANMIŞ
Polisin düzenlediği raporda, kazanın hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtilerek, "İncelenen güvenlik kameraları sonrasında Hacer Mukaddes Yanılmazer'in yolun kenarında yürüdüğü, aracın arkadan gelerek, hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde aniden Hacer Mukadder Yanılmazer'e doğru direksiyon kırdığı görülmektedir" ifadeleri kullanıldı. Raporda ayrıca sürücünün hastanede yapılan testinde uyuşturucu maddeler tespit edildiği vurgulanarak, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde denetim formunda sürücü Burcu Çakıoğlu'nun kanında amfetamin, metamfetamin ve ecstasy baremlerinin pozitif olduğu tespit edilmiştir" denildi.
BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜM
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianame hazırladı. 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Çakıoğlu hakkında 9 yıla kadar hapis istendi. İddianamede, "Olay günü Burcu Çakıoğlu´nun yanında bulunan H.N.A., S.C., Ö.Ö. ile 42 RA 084 plakalı otomobille seyir halinde olduğu sırada, olaydan kısa bir süre önce birçok kez kullanmış olduğu uyuşturucu maddenin etkisi altındayken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak yol kenarında yürümekte olan Hacer Mukaddes Yanılmazer´e arkadan araçla çarpmak suretiyle bilinçli taksirle ölüme neden olduğu anlaşılmıştır" denildi.
BİLİRKİŞİ: KALDIRIMDA YÜRÜSE DE ÇARPACAKTI
Yarın ilk duruşması görülecek davanın dosyasına eklenen Adli Trafik  Bilirkişisi raporunda kazada hayatını kaybeden Hacer Mukaddes Yanılmazer'in ihlal ettiği trafik kurallarının bulunmadığı belirtilirken, Burcu Çakıoğlu için ise şu görüşlere yer verildi:
"Yayanın kazanın oluşmasına ve sonucuna etki edecek herhangi bir trafik kural ihlalinin bulunmadığı, kaldırımı kullanması halinde dahi araçla çarpılacağı, sürücünün ihlal ettiği trafik kurallarının kazanın oluşmasındaki etkileri göz önüne alındığında özellikle kamera kaydıyla tespit edilen çarpma şekli birlikte değerlendirildiğinde yaya Hacer Mukaddes Yanılmazer'in ihlal ettiği trafik kuralının bulunmadığı kanaatindeyim. Sonuç olarak, meydana gelen kazanın oluşmasında otomobil sürücüsü Burcu Çakıoğlu'nun sürücü belgesi olmadığı halde araç kullandığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında dikkatsiz ve tedbirsiz araç kullanıp kazaya karıştığı süratli olduğu hızını ayarlayamadığı bu haliyle trafik kurallarını ihlal ettiği görüş ve kanaatimi bildiririm." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-12-26 15:16:31

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