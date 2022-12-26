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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)KONYA'da TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Sabit Sucu, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Lale Caddesi'nde meydana geldi. G.K. idaresindeki 42 ALM 582 plakalı TIR, kavşakta dönerken Sabit Sucu yönetimindeki 42 KA 730 motosiklete çarptı. TIR'ın altında kalan motosiklet sürücüsü Sucu, olay yerinde yaşamını yitirdi. TIR sürücüsü G.K., gözaltına alındı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-12-26 18:09:07



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