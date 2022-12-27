Restorandaki silahla kavgada ölen 2 kişi toprağa verildi



Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde restoranda çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren iş yeri sahibi Selçuk Karcı ile arkadaşı Mustafa Tilkici, toprağa verildi. Yaralanan Ertan C.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Hacı Mustafa Mahallesi´nde meydana geldi. Selçuk Karcı ile işlettiği restorana gelen Ertan C. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan Selçuk Karcı, arkadaşı Mustafa Tilkici ve Ertan C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Selçuk Karcı ve Mustafa Tilkici, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi´ne sevk edilen Ertan C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından cenazeleri teslim alınan Selçuk Karcı Üçgöz Mahallesi Mezarlığı´nda, Mustafa Tilkici ise Selvili Mahallesi Mezarlığı´nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2022-12-27 17:04:01



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