AYOS Konyaspor, Galatasaray NEF maçı hazırlıklarına başladı

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Melih İlhan GÜN/KONYA, (DHA) TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Lig 13'üncü haftasında evinde Galatasaray NEF´i konuk edecek AYOS Konyaspor ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından kötü gidişata dur demek isteyen AYOS Konyaspor ekibi, Galatasaray NEF karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu´nda yapılan antrenman, ısınma çalışmalarıyla başlayıp antrenmanın ana bölümünde teknik ve taktik çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekip kuvvet çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı. İki ekip 31 Aralık Cumartesi günü saat 13.00´da Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN

2022-12-29 10:31:57



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