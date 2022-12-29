

Melih İlhan GÜN/ KONYA, (DHA)KONYA´da, şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesinde yüklü geri dönüşüm atıkları altına gizlenen, 4 milyon liralık içi tütün doldurulmuş 3 milyon 440 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ereğli-Konya kara yolunda yaptıkları rutin yol kontrolünde şüphe üzerine TIR'ı durdurdu. Yapılan aramada TIR'ın dorsesinde yüklü geri dönüşüm atıkları altına gizlenen, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan içi tütün doldurulmuş 3 milyon 440 bin makaron ele geçirildi. İzzet Yeşilyurt (50) ve oğlu Volkan Yeşilyurt (24), gözaltına alındı. Babaoğul emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN

2022-12-29 11:11:27



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