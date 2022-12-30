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Otizmli bireyleri bağımsızlaştırmayı öngören sanal gözlüklü eğitim

DHA

Otizmli bireyleri bağımsızlaştırmayı öngören sanal gözlüklü eğitim


Hasan DÖNMEZMelih İlhan GÜN/KONYA, (DHA)KONYA'da otizmli bireylerin, eğitim ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra, evde ve okulda bağımsızlaştırmasını öngören sanal gözlüklü eğitim yapılıyor. Projenin yürütücüsü Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Otizm Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Ümit Savaş Taşkesen, ''Valencia Üniversitesi´nin koordinatörlüğünde İspanya, İngiltere, Belçika ve Türkiye´de proje ortaklarıyla gerçekleştirilen bir sanal gerçeklik eğitim kiti projesidir. Sanal gerçeklik içerisinde ki bu eğitimin, oldukça etkili olduğunu gördük" dedi.
Otizmli bireyler için İspanya´nın Valencia Üniversitesi tarafından yazılımı geliştirilen sanal gerçeklik eğitimi, İngiltere ve İspanya´nın ardından Türkiye´de Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı´ndaki (SOBE) otizmli bireylere uygulanmaya başlandı. Öğrenciler, sanal gözlüğü taktığında ev ve sınıf ortamı oluşturulmuş bir alan görüyor ve bu alandaki çeşitli nesne ve objeleri hem tanıma hem onları yakalayıp, tutma, türlerine göre ayırma gibi eylemde bulunuyor. Böylelikle de bilgi ve becerileri geliştirmeye çalışılıyor. 
'EĞİTİM VE BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN GÜÇLÜ BİR ARAÇ'
Projenin yürütücüsü Ümit Savaş Taşkesen, amacın otizmli bireylerin güçlü ve zayıf yönlerini ön plana alıp, evde ve okulda bağımsızlaştırmasını öngören sanal gözlüklü bir eğitim olduğunu belirtti. Proje sayesine öğrencilerden olumlu dönüş aldıklarını belirten Taşkesen, şunları söyledi:
"Valencia Üniversitesi´nin koordinatörlüğünde İspanya, İngiltere, Belçika ve Türkiye´de proje ortaklarıyla gerçekleştirilen bir sanal gerçeklik eğitim kiti projesidir. Projede ki temel amaç, otizmli bireylerin güçlü ve zayıf yönlerini, özelliklerini ön plana alarak acaba daha etkin bir eğitim aracı geliştirilebilir mi? Geliştirilen eğitim kiti otizmli bireylere uygulanabilirliği mümkün mü? Bu gibi sorulara cevap aranıyor. Yaptığımız çalışmalar sonucunda geçerlilik, güvenilirlik ve uygulanabilirliği açısından oldukça olumlu sonuçlar elde ettik. Ayrıca bu projemiz açık öğretim platformlarında bir eğitim serisi olarak planlandı, içerikler oluşturuldu ve nasıl kullanılacağı ile ilgili ailelere, eğitimcilere videolar hazırlandı. Bu eğitim kiti İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Türkçe olmak üzere 4 dilde hazırlanıyor. Otizmli bireylerin sanal gerçeklik uygulaması içerisinde davranışları nasıl, uyum sağlayabilecekler mi?  Bu noktada biz de çok merak ediyorduk, fakat yapılan uygulamalar sanal gerçeklik içerisinde ki bu eğitimin oldukça etkili olduğunu bizlere gösterdi. Bu tür projeler otizmli bireylerin hem eğitimini hem de becerilerini geliştirmek için güçlü bir araç olduğunu düşünüyorum.''
25 OTİZMLİ BİREY ÜZERİNDE TEST EDİLDİ
Otizmli bireylerin bu uygulamayı benimsediğini ifade eden Dr. Ümit Savaş Taşkesen, ''Yaklaşık 25 otizmli çocuk üzerinde bu projenin uygulama aşaması test edildi. Çocukları hem evde hem de okulda bağımsızlaştıracak güçlü bir eğitim kiti olduğunu gördük. Çocukların tepkileri bizim için çok önemliydi. Tabii yazılımlarımız şu an için çok sınırlı fakat yazılımlar arttıkça otizmli bireylerimize farklı zenginlikler katabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.
`HAYAL GİBİYDİ DİYORLAR´
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı Genel Koordinatörü Fatma Güllüoğlu Birer, "Sanal gerçeklik dünyası alışılması zor olan bir yer. Bizler için de bazen zorlayıcı oluyor, fakat otizmli öğrencilerimiz bu dünyaya alıştıkları zaman çok keyif alıyor. Öğrencilerimiz sanal gerçeklik dünyasını deneyimledikten sonra `hayal gibiydi´ diyerek deneyimlerini bizlere aktarıyor. Onlar içinde farklı bir ortam farklı bir algı oluşuyor. Klasik öğrenme dışında öğrencilerimizin becerilerini geliştirmek amacıyla sanal gerçeklik bize de farklı bir alternatif sunuyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Melih İlhan GÜN
2022-12-30 10:28:50

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