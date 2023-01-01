Konya, yeni yıla 'dua' ve 'eğlence' ile girdi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Salih BÜYÜKSAMANCIMelih İlhan GÜN/ KONYA, (DHA)KONYA'da eğlence merkezlerini dolduranlar 2022'ye veda edip, yeni yılı coşkuyla kutlarken, aynı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği tarafından Mekke'nin Fethi ve Gençlik Gecesi düzenlendi.

Eğlence merkezlerinde buluşan yüzlerce kişi 2022'ye veda edip, yeni yılı eğlenerek coşkuyla karşıladı. Yılbaşının kutlandığı aynı saatlerde ise Selçuklu Kongre Merkezi'nde Mekke'nin Fethi'nin 1392'nci yıldönümü kutlandı. Gecede, hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Geceye çok sayıda vatandaş katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCIMelih İlhan GÜN

2023-01-01 00:45:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.