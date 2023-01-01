Konya, yeni yıla 'dua' ve 'eğlence' ile girdi

Salih BÜYÜKSAMANCIMelih İlhan GÜN/ KONYA, (DHA)KONYA'da eğlence merkezlerini dolduranlar 2022'ye veda edip, yeni yılı coşkuyla kutlarken, aynı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği tarafından Mekke'nin Fethi ve Gençlik Gecesi düzenlendi.
Eğlence merkezlerinde buluşan yüzlerce kişi 2022'ye veda edip, yeni yılı eğlenerek coşkuyla karşıladı. Yılbaşının kutlandığı aynı saatlerde ise Selçuklu Kongre Merkezi'nde Mekke'nin Fethi'nin 1392'nci yıldönümü kutlandı. Gecede, hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Geceye çok sayıda vatandaş katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCIMelih İlhan GÜN
2023-01-01 00:45:54
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