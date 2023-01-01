Kuzenini kazara göğsünden vurmuştu; 10 gün sonra hayatını kaybetti

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Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da Bekir Yakıcı'nın (41), bakması için uzattığı tabancanın ateş alması sonucu göğsünden yaraladığı kuzeni Orhan Yakıcı (45), 10 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 22 Aralık günü saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi'nde meydana geldi. Orhan Yakıcı, kuzeni Bekir Yakıcı'nın tablo ve antika eşya satılan dükkanını ziyarete gitti. Orhan Yakıcı, iddiaya göre, kuzeninden tabanca istedi. Bekir Yakıcı da silahı çıkarıp, kuzenine vermek istediği sırada tabanca ateş aldı. Göğsüne mermi isabet eden Orhan Yakıcı, kanlar içinde yere yığıldı. Yaralanan Orhan Yakıcı, ihbarla gelen ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Yakıcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen 10 gün süren yaşam mücadelesini; kaybetti. Yakıcı'nın cenazesi bugün toprağa verildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan Bekir Yakıcı'nın ise ilk ifadesinde, "Orhan, benden tabanca istedi. Tabancayı Orhan'a doğru uzatırken, bir anda ateş aldı. Ne olduğunu anlamadım" dediği öğrenildi. Bekir Yakıcı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-01-01 19:39:46



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