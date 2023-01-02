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Köpeğin kürekle öldürülmesinde sanıklar hakim karşısında

DHA

Köpeğin kürekle öldürülmesinde sanıklar hakim karşısında


Hasan DÖNMEZ- Salih BÜYÜKSAMANCIMelih İlhan GÜN/KONYA, (DHA)KONYA Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, kürekle köpeğe vurarak öldüren ve haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen sağlık teknisyeni Murat Bacak (27) ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Çakmak'ın (28) yargılanmalarına başlandı. Duruşmada savunma yapan Bacak, köpeğin kendisine saldırdığını iddia ederek, "Olaydan önce, 2 arkadaşımızı köpek ısırdı. Videonun öncesinde bir kere vurdum. Öncesi olmayınca gözükmüyor. Hayvanları sevdiğim için veterinerlik lisesini seçtim" dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlık teknisyeni Murat Bacak'ın köpeğe kürekle vurup öldürmesi ve Sefa Çakmak'ın da hayvanı sürükleyerek götürmesine ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşıldı. 16 Kasım'da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Murat Bacak ve Sefa Çakmak, 'bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 
'BİR SALDIRI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ'
Şüpheliler hakkında savcılıkça hazırlanan iddianame tamamlandı. 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi´ne sunulan iddianamede, olayın nasıl yaşandığı anlatıldı. İddianamede, "Hayvan barınağında gerçekleştiği tespit edilen olaya ilişkin 11 saniyelik görüntüde işçi olarak çalışan şüpheli Murat Bacak'ın, elinde bulanan kürekle 3 defa sert şekilde köpeğe vurduğu, yine aynı yerde çalışan diğer şüpheli Sefa Çakmak'ın, köpeği yakalama aparatıyla tuttuğu ve hayvanın kaçmasına engel olduğu, Murat Bacak'ın köpeğe 3 defa kürekle vurduktan sonra, köpeğin hareketsiz şekilde yere yığıldığı, Sefa Çakmak'ın hareketsiz kalan köpeği sürükleyerek kenara doğru çektiği görüntülerde köpek tarafından yapılan bir saldırı olmadığı tespit edilmiştir" denildi.
İddianamede şüphelilerin ifadelerinde de yer verildi. Murat Bacak'ın ifadesinde; kendisine saldırdığı için köpeğe kürekle vurduğunu, Sefa Çakmak'ın yakalama aparatıyla yakaladığını ancak köpeğin yaşadığını ifade etti. Sefa Çakmak'ın savunmasında ise Murat Bacak'ın, köpeğin saldırması üzerine kürekle köpeğe vurduğunu, kendisinin de aparatla köpeği yakaladığını, aşısını yaptıklarını ve köpeğin yaşadığını söylediği kaydedildi.
İDDİANAMEDE 'CAN DOSTUMUZ' VURGUSU
Ölen köpek için 'can dostumuz' vurgusu yapılan iddianamede, "Can dostumuz köpeklerin olay günü parazit aşıları yapılmak üzere kafes dışına çıkarıldığı, aşılamalar yapıldığı sırada küpe numarası tespit edilemeyen can dostumuz köpeği şüpheli Sefa Çakmak'ın aparat vasıtasıyla boynundan yakaladığı, diğer şüpheli Murat Bacak'ın da elindeki kürekle defalarca vurmak suretiyle can dostumuz köpeğe işkence edip, acımasız ve zalimce muamelede bulunarak ağır yaraladıkları, bilirkişi raporu ve Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi veterinerlerince düzenlenen tutanağa göre; zalimce işkenceye maruz bırakılan can dostumuz köpeğin olay tarihinden 1 gün sonra öldüğü tespit edilen Y1765 kulak küpeli olduğu belirlenmiştir" denildi. 
CEZALAR YARI ORANINDA ARTIRILDI
İki şüpheli hakkında da 'Bir ev hayvanına veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6'şar aydan 4'er yıla kadar hapis cezası istendi. Bu cezanın Hayvan Hakları Kanunu'nun 'suçların veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri veya hayvanlara bakmak yahut onları korumakla görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır' maddesi gereğince yarı oranında artırılarak, 6'şar yıla çıkartılması talep edildi. Tutuklu Murat Bacak ve Sefa Çakmak'ın yargılanmalarına bugün başlandı. 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla katılırken, başta Konya Barosu olmak üzere bazı baroların Hayvan Hakları Komisyonu'nda görevli avukatlar da hazır bulundu. 
'DİREK YÜZÜME DOĞRU SALDIRDI' 
Murat Bacak, savunmasında köpeğin kendisine saldırdığı için vurduğunu öne sürdü. Bacak, şunları anlattı:
"10 yıldır bu işi yapıyorum. İlaçlamayı makineyle yapıyoruz. Diğer arkadaşların elinde sopa ve demir vardı. Benim elim boş olunca, köpek bana saldırdı. Direk yüzüme doğru saldırdı. Sefa tutmaya çalıştı. Sonra da olay gerçekleşti. Küreğin uzunluğu nedeniyle bana yaklaşmasını engellemek için vurdum. Kafasına vurmak istemedim. Olaydan önce, 2 arkadaşımızı köpek ısırdı. Videonun öncesinde bir kere vurdum. Öncesi olmayınca gözükmüyor. Hayvanları sevdiğim için veterinerlik lisesini seçtim. Hayvan bayıldıktan sonra enjeksiyona gitti. Baygındı ve birkaç dakika sonra kendine geldi. Sonra Sefa bana getirdi, ilacını yaptım. Köpek koşarak ayrıldı. Ertesi gün köpeği de gördüm, yaşıyordu. Olayın ardından belimdeki rahatsız nedeniyle 3-4 gün rapor aldım. Keşke köpek beni ısırsaydı da böyle bir olay yaşanmasaydı."
'MURAT, KORKUDAN KÜREKLE VURDU' 
Köpeği sürükleyen Sefa Çakmak da savunmasında 14 Eylül'de hayvan bakım elemanı olarak barınaktaki görevine başladığını belirtti. Çakmak, "Kafesteki köpekleri aşılayıp, tekrar kafeslere koyuyorum. Köpeği kafesten çıkardıktan sonra Murat'a saldırdı. Normalde köpekleri öyle sürüklemiyoruz. Köpek kendisi geliyor. Köpek saldırınca Murat elinde bir şey olmayınca yanındaki kürekle vurdu. Bir kez vurdu. Köpek sersemleyince, o sırada yakaladım. Murat sanırım korkudan kürekli vurdu. Hiç kimse tepki göstermedi.  İşe 2 ay oldu başlayalı ve ilk kez böyle bir olay gördüm. Veterinerler de bizleri gördü ama bir şey söylemediler. Elinde sopa veya buna benzer bir şey olanlara köpekler saldırmıyor. Köpek bayıldıktan sonra 2-3 metre götürdüm. Sonra müdahale edildi. Köpeği ilaçladıktan sonra bıraktım. Pişmanım. Nasıl olduğunu bende bilmiyorum.  Çevremizdekiler o an şokla bir şey söylediler mi? Bilmiyorum" dedi. Duruşma, avukatların savunmaları ile sürüyor. (DHA)   DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-01-02 11:17:21

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